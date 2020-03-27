Fenerbahçe'de yedi yıl korkusu!

Lig yarışından kopan Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti dinmiyor. Sarı-lacivertliler bu sezonla birlikte tarihinde ikinci kez şampiyonluğa 6 yıl uzak kalmış olacak.
1959 yılından bu yana bakıldığından sarı-lacivertlilerin 19 şampiyonluğu bulunuyor. Bu süreç içinde sadece bir kez 6 yıl şampiyonluk hasreti çekildi. 1988-89 sezonunda şampiyon olduktan sonra 1995-96 yılına kadar şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu sezonla birlikte benzer bir durumu yaşıyor.
O süreçte Beşiktaş 4 ve Galatasaray ise 2 kez şampiyon olmuştu. Mevcut puan farkını kapatma şansı olmayan sarı-lacivertliler için bu nedenle gelecek sezonun önemi büyük.
Eğer 2020-21 sezonunda bir kez daha şampiyonluk gelmezse tarihinde ilk kez yarıştan 7 yıl uzak kalınmış olunacak. Bu da kulüp tarihinin sportif açıdan en kötü dönemi anlamına geliyor.
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1959 yılından bu yana bakıldığından sarı-lacivertlilerin 19 şampiyonluğu bulunuyor. Bu süreç içinde sadece bir kez 6 yıl şampiyonluk hasreti çekildi. 1988-89 sezonunda şampiyon olduktan sonra 1995-96 yılına kadar şampiyon olamayan Fenerbahçe, bu sezonla birlikte benzer bir durumu yaşıyor.
O süreçte Beşiktaş 4 ve Galatasaray ise 2 kez şampiyon olmuştu. Mevcut puan farkını kapatma şansı olmayan sarı-lacivertliler için bu nedenle gelecek sezonun önemi büyük.
Eğer 2020-21 sezonunda bir kez daha şampiyonluk gelmezse tarihinde ilk kez yarıştan 7 yıl uzak kalınmış olunacak. Bu da kulüp tarihinin sportif açıdan en kötü dönemi anlamına geliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın