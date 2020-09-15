Fenerbahçe'de stoper bolluğu var!

Fenerbahçe'de stoper bolluğu yaşanıyor. Geçen sezonu tek stoperle kapatan sarı-lacivertlilerde şu anda 5 önemli stoper bulunuyor.



Reyes, Zanka, Serdar ve Sadık ile başlanan geçen sezonda yaşanan sıkıntılar şampiyonluğun dahi kaçmasına neden olmuştu.



Sezonun büyük bölümünde stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson'un yaptığı hatalar birçok önemli puan kaybına zemin hazırlamıştı. İlk olarak performansından memnun kalınmayan Diego Reyes ile yollar ayrıldı.



Bu bölgeye hem stoper hem de sol bek oynayabilen Kolarav düşünüldü. Ancak futbolcunun transferi gerçekleşmedi.



Serdar Aziz de hazırlık kampında sakatlanınca sezona Jailson-Zanka ikilisi başladı.



Serdar'ın iyileşmesiyle tecrübeli stoper forma bulmaya başladı.



Ancak devre arası bu sefer performansından memnun olunmayan Zanka kiralık olarak gönderildi.



Zanka sürprizi



Serdar-Jailson-Sadık üçlüsü stoper hattındaydı. Sadık'ın çapraz bağlarından sakatlanmasıyla birlikte ikinci yarının henüz başında takımda gerçek anlamda tek stoper Serdar Aziz kaldı.



Bu tip bir hataya tekrar düşmemek adına sarı-lacivertliler bu sezon işi sıkı tuttu.

Zanka geri döndü ve form kazandı. Sadık iyileşti ve iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Serdar yine takımda. Bu isimlere ek olarak Lemos ve Tisserand transferleri gerçekleşti.



Başlangıçta Zanka'nın gönderilmesi planlanıyordu. Ancak ligde artık 21 takım olması daha fazla maç yapılacağı anlamına geliyor. Ayrıca Danimarkalı stoper de oldukça etkili oynuyor.



40 haftalık periyotta sakatlık, formsuzluk ya da cezalı oyuncu durumları yaşanabilir. Bu yüzden yönetim geçen sezondan farklı olarak yeni sezonu 5 stoperle tamamlamayı planlıyor.



