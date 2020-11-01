Fenerbahçe'de kafile açıklandı: Üç eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kafile açıklandı: Üç eksik var
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01 Kasım 2020 17:23
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'nin Antalya kafilesinde Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam yer almadı. 

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Öte yandan yeni transfer Diego Perotti de ilk kez kadroda yer aldı ve şans bulması halinde görev alacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLADIĞI KADRO





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