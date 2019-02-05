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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile bahar başladı

Kabus gibi bir ilk yarı geçiren ve ilk yarıyı küme düşme hattına kapayan Fenerbahçe'de Samandıra öncekinden çok farklı! Ersun Yanal ve Volkan Ballı, futbolcularla ayrıntılı şekilde ilgilenirken alınan iki galibiyet de havayı pozitife döndürdü! Tecrübeli futbolcular ağrılıklarını koymaya başladı

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile bahar başladı
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05 Şubat 2019 11:54
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la birlikte Volkan Ballı da göreve getirilmişti. Sarı-lacivertliler bu hamlenin meyvelerini almaya başladı. Özellikle alınan iki galibiyetin ardından Samandıra'da hava pozitife dönerken tecrübeli futbolcular da ağırlıklarını koymaya başladı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Samandıra'da antrenman temposu yükselirken yapılan yeni takviyelerin ardından forma rekabeti de artış gösterdi. Çalışmalarda kendilerini tam olarak veremeyenlerin dışarıda kalacağının farkında olan futbolcuların çok çalıştığı ilgilendi.

TÜM SORUNLARLA İLGİLENİLİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal ve Volkan Ballı, futbolcuların tüm sorunlarıyla ilgileniyor. Oyuncuların özel hayatından futbolla ilgili tüm problemlere dair ilgi gösterilmesi de olumlu yansıdı ve futbolcular bu durumdan mutlu oldu.

TECRÜBELİ FUTBOLCULAR AĞIRLIK KOYMAYA BAŞLADI
Alınan iki galibiyetle kötü günler geride bırakılırken Samandıra'daki hava da pozitife döndü. Mehmet Topal, Volkan Demirel, Roberto Soldado ve Nabil Dirar başta olmak üzere kadrodaki tecrübeli futbolcular Samandıra'da ağırlıklarını koymaya başladı. Takım sık sık toplantılar yaparken sorunlar masaya yatırılıyor ve gelişmenin yolları aranıyor.

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