Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe , sahasında Trabzonspor'u ağırladu.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe her iki yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.Maçın 11. dakikasında Arda Güler'in asistinde Batshuayi Fenerbahçe'yi öne geçirirken ikinci yarıda Luan Peres, 58. dakikada Zajc'ın asistinde farkı ikiye çıkardı. 71'de Valencia skoru 3-0 yaparken 80'de Trezeguet penaltıdan farkı ikiye düşürdü ancak Trabzonspor'a bu gol puan için yeterli olmadı.Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, bu karşılaşmadan umduğunu bulamayarak ayrıldı.Fenerbahçe bu sonuçla puanını 71'e yükseltti ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'te tuttu. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.Bir sonraki hafta Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırlarken Trabzonspor ise Karagümrük'ü konuk edecek.1. (32-76) Galatasaray2. (32-71) Fenerbahçe3. (33-71) Beşiktaş8. (32-48) TrabzonsporSpor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Bitexen Giresunspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Giresunspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.Deneyimli çalıştırıcı, orta sahadaki bu isimlerin yerine ise Willian Arao ve Miha Zajc'a ilk 11'de görev verdi.Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı. Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren 69 yaşındaki Jesus, kanatları ise Arda Güler ile Diego Rossi'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia'yı oynattı.Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Emre Mor, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemedi.Bu isimlerin yanı sıra Serdar Aziz, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.Ev sahibi Fenerbahçe rakibi Trabzonspor karşısında topa sahip olma isteğiyle başladı. Trabzonspor'u üzerine çekerek savunmada boşluk aramaya çalışan Fenerbahçe aradığı golü en ciddi atağında bulmayı başardı.11. dakikada Arda Güler nefis bir çalımla Siopis'ten sıyrılıp Batshuayi'nin önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe attığı golden sonra temposunu kaybetmemeye çalışarak Trabzonspor'un üzerine gitmeye devam etti. Konuk Bordo - Mavili takım ise en ciddi atağını 31. dakikada Hamsik'in şutuyla buldu.Fenerbahçe ise 28'de Valencia'nın kafa vuruşundan yararlanamazken 33'te yine Valencia'nın çaprazdan vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti.İkinci yarıda Fenerbahçe, oyunu Trabzonspor yarı sahasına yıkmaya çalışarak ikinci golü aradı. Özellikle Uğurcan Çakır'ın üst üste 3 pozisyonda yaptığı kurtarışlar büyük alkış aldı.Milli kaleci 55, 56 ve 57. dakikalarda üst üste mutlak gol pozisyonlarını kurtarmayı başardı.Fenerbahçe üst üste yakaladığı pozisyonların ardından aradığı golü 58. dakikada buldu.Miha Zajc'ın sol çaprazdan getirdiği topta ileriye iyi çıkan Luan Peres, önünde gelen topu sert şekilde direk dibine vurdu ve top ağlarla buluşarak Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.İkinci gol sonrası Fenerbahçe daha rahatladı. Buna rağmen sahneye çıkan Valencia, yaptığı güzel plase vuruşla skoru 3-0 yaptı.71. dakikada Ferdi'nin ortasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia uzak köşeye yaptığı müthiş plaseyle topu ağlara gönderdi.Üç farklı geriye düşen Trabzonspor, üst üste yakaladığı gol pozisyonları sonrası penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.75'te Gbamin kaleyi yokladı ve kaleci İrfan Can çıkardı, 78'de bu kez Maxi Gomez'in karşı karşıya pozisyonunda İrfan Can yine başarılıydı. 80. dakikaya gelindiğinde ise Trabzonspor'un penaltı golü geldi.80. dakikada kornerden sol çapraza sarkan topu Trezeguet önüne aldı. Topa müdehale etmek isteyen Ferdi'nin yerden müdehalesiyle Trezeguet yerde kaldı ve penaltı çalındı. Penaltıda Trezeguet topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye indirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahaden 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.28. dakikada sol çizgiden topu taşıyan Rossi, ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.31. dakikada sağ çaprazdan Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hamsik'in uzak kale direğine çektiği şutta, top yandan az farkla auta gitti.33. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, sol kenardan topu yerden sert şekilde ceza sahasına gönderdi. Uzak direkte topa yetişen Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarparak kornere çıktı.36. dakikada Hamsik'ten aldığı topu Umut Bozok, sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlak uzak köşede bekleyen Larsen'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.38. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.55. dakikada ceza sahası yayı önündeki Rossi, topu sol çaprazda bekleyen Valencia ile buluşturdu. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu zorlukla kornere çeldi.56. dakikada Arda Güler'in sol köşeden kullandığı kornerde, topa iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda topu kaleci kornere gönderdi.57. dakikada Arda Güler'in aynı köşeden kullandığı korner atışında, Batshuayi topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır bu topu da zorlukla kornere yolladı.65. dakikada Trezeguet, sol çaprazdan ceza sahasına yönelerek sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çeldiği top, oyun alanına döndü.74. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat hatalı pasla topu Trezeguet'e attı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gbamin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çeldi.78. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat bir kez daha hatalı pasla topu Gomez'e attı. Gomez'in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın çeldiği top kornere çıktı.79. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Trezeguet çalım attığı sırada Ferdi Kadıoğlu tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.90+4. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Trezeguet'in sert vuruşunda, İrfan Can Eğribayat topu zorlukla dışarı çıkardı.ÜlkerAbdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlarİrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao (Dk. 83 Crespo), Zajc (Dk. 72 İsmail Yüksek), Arda Güler, Rossi (Dk. 90+5 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 72 King), Batshuayi (Dk. 83 Emre Mor)Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat (Dk. 62 Gbamin), Hamsik (Dk. 62 Bardhi), Visca (Dk. 73 Arif Boşluk), Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Gomez), Umut Bozok (Dk. 62 Trezeguet)Dk. 11 Batshuayi, Dk. 58 Peres, Dk. 71 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 80 Trezeguet (Penaltıdan) (Trabzonspor)Dk. 67 Eren Elmalı, Dk. 90 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)