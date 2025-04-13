Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anderson Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Dusan Tadic attı. Sivasspor'un tek golü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
Sivasspor, Uros Radakovic'in 85. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Sivasspor, ligde iki hafta sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 71 puana yükseldi ve 74 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sivasspor, 31 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
PUAN DURUMU
(74) Galatasaray - 29 maç
(71) Fenerbahçe - 29 maç
(31) Sivasspor - 30 maç
SİVASSPOR TEHLİKESİ
Sivasspor, karşılaşmanın 5. dakikasında etkili geldi. Bu dakikada ceza sahasına gelen ortada Rey Manaj'ın kafa vuruşunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.
TALISCA'DAN KAFA VURUŞU
Sivasspor'un ardından Fenerbahçe, 15. dakikada etkili oldu. Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada Anderson Talisca'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural dışarıya çeldi.
LIVAKOVIC GEÇİT VERMEDİ
Sivasspor, 29. dakikada yine etkili oldu. Bekir Böke, orta alanın sağında üç Fenerbahçeli futbolcudan sıyrılıp ceza yayına kadar topu sürdü. Sağ ayak içiyle çektiği şut Livakovic'ten döndü. Seken top Murat Paluli'nin önüne geldi. Murat'ın sağ ayak üstüyle çektiği şutta meşin yuvarlak yine Livakovic'te kaldı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, 42. dakikada Anderson Talisca ile öne geçti. Brezilyalı yıldız, bu dakikada kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne taşıdı.
FENERBAHÇE ÖNDE BİTİRDİ
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
FENERBAHÇE İKİNCİ GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, karşılaşmanın 47. dakikasında ikinci golü buldu. Bu dakikada Maximin'in pasıyla sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Szymanski'nin vuruşu kalesi Ali Şaşal'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Dzeko, kale ağzındaki Tadic'i gördü. Tadic, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.
SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ
Sivasspor, karşılaşmanın 57. dakikasında farkı bire indirdi. Bu dakikada orta sahadan topu Fenerbahçe ceza sahasına doğru taşıyan Efkan Bekiroğlu, Fred'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ve Livakovic'i mağlup ederek skoru 2-1'e getirdi.
FENERBAHÇE TEHLİKESİ
Fenerbahçe, Sivasspor'un golünün ardından 59. dakikada tehlikeli oldu. Bu dakikada sağ kanattan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar'ın arka direkten kafa vuruşu dışarıya gitti.
EFKAN, LIVAKOVIC'İ GEÇEMEDİ
Sivasspor, karşılaşmanın 80. dakikasında etkili oldu. Kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşta Efkan'ın vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı. Devam eden pozisyonda kullanılan kornerde Rey Manaj'ın ceza sahasına gelen topa vuruşu yandan dışarıya gitti.
JOSE MOURINHO'DAN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 81. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de Maximin ve Dzeko oyundan çıktı. Oğuz Aydın ve En-Nesyri oyuna dahil oldu.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Sivasspor, karşılaşmanın 85. dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada Sivasspor savunmasının arkasına sarkan En-Nesyri, ceza sahasına girmek üzereyken Radakovic tarafından düşürüldü. Hakem Yasin Kol, Radakovic'e kırmızı kart gösterdi.
DUSAN TADIC YİNE SAHNEDE
Fenerbahçe'de ikinci golü atan Dusan Tadic, 90. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi.
FENERBAHÇE KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.
15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sol kanattan gelişen atakta Saint-Maximin'in vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dzeko önünde kalan topu Tadic'in verdi. Tadic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
57. dakikada orta sahadan topu alan Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Livakovic'in solundan ağlara gitti: 1-2
64 . dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
80. dakikada kazanılan serbest vuruşu Efkan Bekiroğlu kullandı. Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, kaleci Livakovic son anda topu kornere çeldi.
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.
90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan pasında topla buluşan Tadic, gelişine sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 83 Simic), Bekir Böke (Dk. 89 Poungouras), Charisis (Dk. 58 Rodrigues), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Symanski (Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk.90+3 İsmail Yüksek), Talisca (Dk. 89 Djiku), Saint-Maximin (Dk. 81 Oğuz Aydın), Dzeko (Dk. 81 En Nesyri)
Goller: Dk. 42 Talisca, Dk. 47 ve 90 Tadic (Fenerbahçe), Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Charisis, Dk. 45 Murat Paluli (Net Global Sivasspor) Dk. 55 Mert Müldür, Dk. 75 Osayi Samue (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anderson Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Dusan Tadic attı. Sivasspor'un tek golü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
Sivasspor, Uros Radakovic'in 85. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Sivasspor, ligde iki hafta sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 71 puana yükseldi ve 74 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sivasspor, 31 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
PUAN DURUMU
(74) Galatasaray - 29 maç
(71) Fenerbahçe - 29 maç
(31) Sivasspor - 30 maç
SİVASSPOR TEHLİKESİ
Sivasspor, karşılaşmanın 5. dakikasında etkili geldi. Bu dakikada ceza sahasına gelen ortada Rey Manaj'ın kafa vuruşunu kaleci Dominik Livakovic kurtardı.
TALISCA'DAN KAFA VURUŞU
Sivasspor'un ardından Fenerbahçe, 15. dakikada etkili oldu. Bu dakikada sağ kanattan gelen ortada Anderson Talisca'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural dışarıya çeldi.
LIVAKOVIC GEÇİT VERMEDİ
Sivasspor, 29. dakikada yine etkili oldu. Bekir Böke, orta alanın sağında üç Fenerbahçeli futbolcudan sıyrılıp ceza yayına kadar topu sürdü. Sağ ayak içiyle çektiği şut Livakovic'ten döndü. Seken top Murat Paluli'nin önüne geldi. Murat'ın sağ ayak üstüyle çektiği şutta meşin yuvarlak yine Livakovic'te kaldı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, 42. dakikada Anderson Talisca ile öne geçti. Brezilyalı yıldız, bu dakikada kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne taşıdı.
FENERBAHÇE ÖNDE BİTİRDİ
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın golüyle Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
FENERBAHÇE İKİNCİ GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, karşılaşmanın 47. dakikasında ikinci golü buldu. Bu dakikada Maximin'in pasıyla sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Szymanski'nin vuruşu kalesi Ali Şaşal'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Dzeko, kale ağzındaki Tadic'i gördü. Tadic, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu.
SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ
Sivasspor, karşılaşmanın 57. dakikasında farkı bire indirdi. Bu dakikada orta sahadan topu Fenerbahçe ceza sahasına doğru taşıyan Efkan Bekiroğlu, Fred'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ve Livakovic'i mağlup ederek skoru 2-1'e getirdi.
FENERBAHÇE TEHLİKESİ
Fenerbahçe, Sivasspor'un golünün ardından 59. dakikada tehlikeli oldu. Bu dakikada sağ kanattan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar'ın arka direkten kafa vuruşu dışarıya gitti.
EFKAN, LIVAKOVIC'İ GEÇEMEDİ
Sivasspor, karşılaşmanın 80. dakikasında etkili oldu. Kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşta Efkan'ın vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı. Devam eden pozisyonda kullanılan kornerde Rey Manaj'ın ceza sahasına gelen topa vuruşu yandan dışarıya gitti.
JOSE MOURINHO'DAN HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 81. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de Maximin ve Dzeko oyundan çıktı. Oğuz Aydın ve En-Nesyri oyuna dahil oldu.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Sivasspor, karşılaşmanın 85. dakikasında 10 kişi kaldı. Bu dakikada Sivasspor savunmasının arkasına sarkan En-Nesyri, ceza sahasına girmek üzereyken Radakovic tarafından düşürüldü. Hakem Yasin Kol, Radakovic'e kırmızı kart gösterdi.
DUSAN TADIC YİNE SAHNEDE
Fenerbahçe'de ikinci golü atan Dusan Tadic, 90. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı ve skoru 3-1'e getirdi.
FENERBAHÇE KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.
15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sol kanattan gelişen atakta Saint-Maximin'in vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dzeko önünde kalan topu Tadic'in verdi. Tadic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
57. dakikada orta sahadan topu alan Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Livakovic'in solundan ağlara gitti: 1-2
64 . dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
80. dakikada kazanılan serbest vuruşu Efkan Bekiroğlu kullandı. Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, kaleci Livakovic son anda topu kornere çeldi.
88. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.
90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan pasında topla buluşan Tadic, gelişine sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 83 Simic), Bekir Böke (Dk. 89 Poungouras), Charisis (Dk. 58 Rodrigues), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, Symanski (Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci), Tadic (Dk.90+3 İsmail Yüksek), Talisca (Dk. 89 Djiku), Saint-Maximin (Dk. 81 Oğuz Aydın), Dzeko (Dk. 81 En Nesyri)
Goller: Dk. 42 Talisca, Dk. 47 ve 90 Tadic (Fenerbahçe), Dk. 57 Efkan Bekiroğlu (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Charisis, Dk. 45 Murat Paluli (Net Global Sivasspor) Dk. 55 Mert Müldür, Dk. 75 Osayi Samue (Fenerbahçe)