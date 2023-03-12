Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları ne kadar?

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması için heyecan dorukta. Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenlerin gündeminde. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, detaylar…Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını bugün (9 Mart'ta) İspanya'da oynayacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.SEVİLLA: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-NesyriFENERBAHÇE: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, ValenciaUEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi.İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında yapılan maçta Sevilla, ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda farklı mağlup olup gelecek hafta evinde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kaybetti.Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacağı mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.