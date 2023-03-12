Haber Tarihi: 12 Mart 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 14:39

Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları belli oldu. 450 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarını gören taraftarlar çılgına döndü. UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve yayın kanalı ile araştırılmaya başladı. Deplasmandaki ilk maçında İspanyol ekip Sevilla'ya 2-0 yenilen temsilcimiz ligdeki yerini korumaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar..

Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları ne kadar?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması için heyecan dorukta. Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenlerin gündeminde. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, detaylar… 
SEVİLLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını bugün (9 Mart'ta) İspanya'da oynayacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.
Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyetten başka şansı yok. Temsilcimizin 2 farklı galibiyetinde maç uzayacak. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

MUHTEMEL 11'LER

SEVİLLA: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

SEVİLLA SON MAÇINDA 6-1 MAĞLUP OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi.


İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında yapılan maçta Sevilla, ezeli rakibi Atletico Madrid'e deplasmanda farklı mağlup olup gelecek hafta evinde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kaybetti.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

MONCHI'DEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe ile ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden."

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Sevilla'ya konuk olacağı mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonundan François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
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