Fenerbahçe Karagümrük izle, FB Karagümrük maçı canlı linki

Süper Lig'de oynadığı son iki maçında 5 puan kaybetmesine rağmen milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider giren Fenerbahçe, bugün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçtan zaferle ayrılarak yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor. Taraftarının önünde üç puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerinden zafer sözü aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerine, "5 puan kaybettik. Buna dur demenin zamanı. Daha fazla kayıp yaşamak istemiyorum" dediği, futbolcuların da "Maçın öneminin farkındayız. Üç puanı alacağız" cevabını verdiği belirtildi.Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'yi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında taraftarları yine yalnız bırakmayacak. Son dönemde istediği sonuçları alamayan Sarı-Lacivertli ekibin seyircisi, Ülker Stadı'nda her zaman olduğu gibi muhteşem bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor. Alınan bilgiye göre Karagümrük karşılaşması için satışa çıkarılan biletlerin büyük bir kısmı tükendi. Kadıköy'de tribünlerin tıklım tıklım dolması ve 45 bin civarında futbolseverin maçta tribündeki yerlerini almaları bekleniyor.Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk 12 haftada ağları en çok sarsan takım konumunda... Rakip filelere tam 31 gol bırakan Sarı-Lacivertliler'de bu gollerin 10'u ise Boşnak yıldız Edin Dzeko'dan geldi.Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder, milli arada tamamen iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki yıldız, bugün Fatih Karagümrük karşısında teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Cengiz, maçın gidişatına göre görev alabilecek. Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada stoperde görev yapacak olan Samet Akaydin ile teknik direktör İsmail Kartal, dün 20 dakika süren özel bir görüşme gerçekleştirdi. Samet'e Trabzonspor maçında yaşananları unutması gerektiğini Kartal, "Senin ne kadar kaliteni bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek deplasmandaki Adana Demirspor, gerekse milli maçta çok iyi performans gösterdin. Artık bu forma ile ileriye bakma zamanı. Sana güvenim tam. Tamamen maça konsantre olmanı ve en iyisini ortaya koymanı istiyorum." dedi. Hocasının kendisine gösterdiği alaka ve güven için teşekkür eden milli futbolcu, moralinin çok iyi olduğunu ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 resmi maçta görev yapan Samet Akaydin, bu maçların 4'ünde ilk 11'de görev yaptı.Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin bu akşam bir hedefi var... Bu sezon Fenerbahçe'ye hem gol hem de asist anlamında inanılmaz katkı yapan Szymanski ligde 2, Avrupa'da 1 olmak üzere üst üste 3 maçta sessiz kalmıştı. Antrenmanlarda son derece hırslı bir görüntü veren Szymanski, bu akşamki Karagümrük maçında gol orucunu bozmak istiyor. Polonyalı yıldız, çubuklu forma ile 22 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplam 13 gole direkt katkı verdi.Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor. Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.VavaCars Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek. Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek ise bu maçta takıma dahil olacakSüper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı. Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken kart sınırında olan 4 oyuncu var. Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 31, Fatih Karagümrük'ün ise 14 puanı bulunuyor. İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet, 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.Fatih Karagümrük'ün 12 Kasım 1959 tarihinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından iki ekip, Süper Lig'de 13 kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakibini 9 kez mağlup ederken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekibin 14 maçta attığı 24 gole karşılık Fatih Karagümrük 16 kez gol sevinci yaşadı. Kadıköy'de oynanan 7 müsabakanın 5'i sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanırken, 1 maç berabere tamamlandı, 1 kez de Fatih Karagümrük galibiyetle ayrılan taraf oldu.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.İki takım, geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçta ligin en gollü 90 dakikasına imza attı. 9 golün atıldığı müsabakadan Fenerbahçe, 5-4'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. İki ekip, 14 Süper Lig maçının yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Donanma Kupası'nda ise 1 kez rakip oldu. 1983-1984 sezonunda Türkiye Kupası 6. Kademe eşleşmelerinde rakip olan iki ekipten Fenerbahçe, kırmızı-siyahlıları iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle döndü. Fenerbahçe, Türkiye Donanma Kupası'nda da 1983-1984 sezonunda rakip olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla kupanın dışına itmeyi başardı.Trendyol Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden, Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, milli ara sonrasında bugün oynayacakları Fatih Karagümrük maçında öğrencilerinden tam konsantrasyonla sahada olmalarını istedi. Kayıplara rağmen araya lider girmenin kendilerine moral kazandırdığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor maçında çok iyi değildik. Bunu bir yol kazası olarak görmenizi daha önce de söylemiştim. Ama Adana Demirspor karşılaşmasının tek hakimi bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık ama tek eksiğimiz goldü. Milli ara dönüşleri her takım için zor olmuştur. Taraftarımızı son maçlarda üzdük. Şimdi Fatih Karagümrük'ü yenerek onları mutlu etme zamanı. Tam konsantrasyonla sahada olmanızı istiyorum. Eski etkili oyunumuzu sahaya koyarak galip gelip, seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda eksiklere de dikkat çektiği belirlenen sarı-lacivertli takımın teknik patronunun şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Eksiklerimizin bazıları döndü, bazılarının sakatlığı devam ediyor. Ama siz de biliyorsunuz ki ben sezon başından itibaren hepinize şans vermeye çalışıyorum. Bizim çok güçlü ve geniş bir kadromuz var. Hepinizin her an oynayacakmış gibi kendinizi hazır tuttuğunuzu biliyorum. Karagümrük maçında da sahaya çıkacak isimlerin görevini eksiksiz yapacağından eminim. Kazanarak, milli araya iyi değerlendirdiğimizi herkese gösterelim."Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında yedek bekleyen, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşan Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Karagümrük karşısında gol orucuna son vermek istiyor. Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor ve Adana deplasmanında gol atamayan Boşnak yıldız, bu sezon 16 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı. 37 yaşındaki forvet, ligde 12 karşılaşmada 10 gole (3 de asisti var) ulaştı ve krallık yarışında yer alıyor. Süper Lig'deki son gollerini 5-0 kazanılan Pendik maçında hattrick yapan Boşnak forvet, bu akşam Karagümrük karşısında yeniden gol sevinci yaşamayı amaçlıyor.Bu sezon Fenerbahçe'nin etkili grafiğinde pay sahiplerinden biri olan İrfan Can Kahveci, bazı kulüpler peşine takmaya başladı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın İrfan'la ilgilendiği yönünde çıkan haberler üzerine Selahattin Baki "Somut bir teklif gelene kadar değerlendirme yapamayacağız" açıklamalasında bulunmuştu. Rus basını, bu transfer iddialarına devam ediyor. CSKA'nın devre arasında İrfan için Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı belirtildi. Milli yıldız için bir iddia da Arap basınından geldi. Bazı Suudi ekiplerinin İrfan Can'ı takibe aldığı vurgulandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus basınına yaptığı açıklamada, "İrfan Can Kahveci ile ilgili şu ana kadar CSKA'dan herhangi bir teklif almadık. Transfer mümkün mü? Somut bir teklif gelene kadar değerlendirme yapamayacağız" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2025 yazında sona eren Kahveci bu sezon Türkiye Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 21 maça çıktı, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.