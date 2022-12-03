Fenerbahçe evinde Villarreal'i konuk ediyor

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 2. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında 3 Aralık Cumartesi günü La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk edecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe, dostluk turnuvasındaki ilk mücadelesinde bir diğer La Liga ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlamıştı.



Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 71. dakikada penaltıdan Bright Osayi-Samuel, 76. dakikada Joshua King, 83. dakikada da Ferdi Kadıoğlu kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ