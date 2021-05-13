Fenerbahçe'de Mesut Özil'e destek

Fenerbahçe'de Sivas maçı sonrasında eleştirilerden en az payı alan isimlerden birisi de Mesut Özil oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'e destek
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13 Mayıs 2021 11:59
Fenerbahçe'de maç ve idman eksiği olmasına rağmen 2-1 kaybedilen Sivasspor maçında Enner Valencia ile birlikte en çok çaba sarfeden iki isimden biri olan Mesut Özil, bu karşılaşmada ilk asistini yaptığı gibi ilk kez bir maçta 90 dakika sahada kaldı.

Mesut Özil için "Fiziksel durumuna göre elinden geleni yaptı. Tam form tutarken lig bitti. Harika paslarını görebildik ama takım bunu değerlendirecek kapasitede değildi. Umarım gelecek yıl maksimum katkıyı verir" yorumları yapıldı.

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