Fenerbahçe'de hedef 1 haftada 2 kupa

Dört Büyükler arasında hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna sadece Fenerbahçe devam ediyor.
Sarı-lacivertliler kritik bir dönemece giriyor. Jorge Jesus ve öğrencileri, kupa yarı finalinde Sivasspor'u eleyerek büyük bir başarı gösterdi.
Fenerbahçe Finalde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 11 Haziran'da İzmir'deki maçta Portekizli hoca bu kupayı çok istiyor.
Öte yandan Sarı-lacivertliler ligden de vazgeçmiş değil. Tüm lig maçları Salı günü oynanacak. Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda yenemezse iş son haftaya kalacak.
Sarı-lacivertliler rakibi Galatasaray'ın takılmasını bekleyecek.
Ankaragücü'nün Galatasaray'ı yenmesi durumunda Fenerbahçe'ye son maçta Galatasaray'a karşı tek farklı galibiyet yetecek. Galatasaray'ın Ankaragücü ile berabere kalması halinde Fenerbahçe ezeli rakibini en az 4 farklı yenmek zorunda kalacak.
Sarı-lacivertliler kritik bir dönemece giriyor. Jorge Jesus ve öğrencileri, kupa yarı finalinde Sivasspor'u eleyerek büyük bir başarı gösterdi.
Fenerbahçe Finalde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 11 Haziran'da İzmir'deki maçta Portekizli hoca bu kupayı çok istiyor.
Öte yandan Sarı-lacivertliler ligden de vazgeçmiş değil. Tüm lig maçları Salı günü oynanacak. Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda yenemezse iş son haftaya kalacak.
Sarı-lacivertliler rakibi Galatasaray'ın takılmasını bekleyecek.
Ankaragücü'nün Galatasaray'ı yenmesi durumunda Fenerbahçe'ye son maçta Galatasaray'a karşı tek farklı galibiyet yetecek. Galatasaray'ın Ankaragücü ile berabere kalması halinde Fenerbahçe ezeli rakibini en az 4 farklı yenmek zorunda kalacak.