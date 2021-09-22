Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 16 dakikada çöktü

Transfer döneminde sol kanat için hamle yapmayan Fenerbahçe'de Başakşehir maçı acı bir ders oldu. Hazırlık maçlarından bu yana sol kanatta oynayan Ferdi, ilk 16 dakikada Visca karşısında çöktü, sağ kanada döndü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu 16 dakikada çöktü
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22 Eylül 2021 09:08
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren ancak sol kanat için hamle yapmayan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında üzüldü.

Sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği mücadelede 2 golü de sol kanattaki eksiklik nedeniyle yedi. Özellikle ilk 16 dakikada Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Edin Visca nerdeyse maçı bitirdi. Hazırlık maçlarından bu yana sol kanatta ilk tercih olarak görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 16 dakikada Visca karşısında çaresiz kaldı ve mecburen sağ kanada geçti.

Bosna Hersekli yıldız, ilk 16 dakikada bir şut çekti, bir isabetli orta açtı ve Okaka'nın golünün asistini yaptı. Daha sonra da Teknik Direktör Vitor Pereira, Osayi-Samuel'i sol tarafa, Ferdi'yi de sağ kanata aldı. Fakat sol kanattaki aksaklık bitmedi. Sahanın yıldızlarından olan Visca90+2'de bir kez daha adından söz ettirdi.

Çare aranıyor

Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'nin sol tarafından gelerek şık bir gol pası çıkardı ve Gulbrandsen ağları havalandırdı. 3-4-2-1 sistemini uygulayan Vitor Pereira bilhassa kanat beklerinin önemini bir kez daha gördü.

Yoğun bir fikstürden geçen ve zorlu maçlar oynayan sarı-lacivertlilerde sol kanat başta olmak üzere savunma bekleri için planlar yapılmaya başlandı. 

 

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