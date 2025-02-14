Fenerbahçe'de En-Nesyri, formunun zirvesinde

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Anderlecht karşısında da devam etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de En-Nesyri, formunun zirvesinde
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14 Şubat 2025 09:08
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Anderlecht karşısında da devam etti.

En-Nesyri, 57. dakikada şık bir kafa vuruşu ile Sarı-Lacivertliler'in 3. golünü kaydetti.

Bu karşılaşma öncesinde takımının son 11 maçında 14 gol kaydeden Faslı santrfor, ligde Alanyaspor karşısında cezası nedeniyle forma giyememişti.

Süper Lig'de 13 ve kupada 3 golü bulunan En-Nesyri, Avrupa'da ise gol sayısını 5'e yükseltti. 

 

 


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