Fenerbahçe'de En-Nesyri, formunun zirvesinde

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Anderlecht karşısında da devam etti.
En-Nesyri, 57. dakikada şık bir kafa vuruşu ile Sarı-Lacivertliler'in 3. golünü kaydetti.
Bu karşılaşma öncesinde takımının son 11 maçında 14 gol kaydeden Faslı santrfor, ligde Alanyaspor karşısında cezası nedeniyle forma giyememişti.
Süper Lig'de 13 ve kupada 3 golü bulunan En-Nesyri, Avrupa'da ise gol sayısını 5'e yükseltti.
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Anderlecht karşısında da devam etti.
En-Nesyri, 57. dakikada şık bir kafa vuruşu ile Sarı-Lacivertliler'in 3. golünü kaydetti.
Bu karşılaşma öncesinde takımının son 11 maçında 14 gol kaydeden Faslı santrfor, ligde Alanyaspor karşısında cezası nedeniyle forma giyememişti.
Süper Lig'de 13 ve kupada 3 golü bulunan En-Nesyri, Avrupa'da ise gol sayısını 5'e yükseltti.
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