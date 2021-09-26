Fenerbahçe'de defans kurgusu değişiyor

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yokluğunda defansta taşlar yerinden oynuyor.

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Fenerbahçe'de defans kurgusu değişiyor
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26 Eylül 2021 10:09
Fenerbahçe'de, hafta içi oynanan GZT Giresunspor maçının 60. dakikasında sakatlanarak çıkan Serdar Aziz, oynanacak Atakaş Hatayspor maçında olmayacak.

KURGU DEĞİŞİYOR

Serdar Aziz'in yokluğunda defans kurgusu tamamen değişecek. Sarı lacivertlilerde, Tisserand ve Sangare'nin de sakat olması nedeniyle kadroda sağ stoper oynayacak oyuncu bulunmuyor.

JOKER MİN-JAE KİM

Serdar Aziz'in yerinde büyük olasılıkla Kim Min-Jae üstlenecek.

Giresunspor maçında Serdar Aziz oyundan çıktıktan sonra da ondan boşalan yeri dolduran Güney Koreli futbolcunun en büyük avantajı sağ ayaklı bir stoper olması.

Serdar Aziz'in yokluğunda defans kurgusunun Kim-Szalai-Novak olarak şekillenmesi en kuvvetli ihtimal olarak öne çıkıyor.


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