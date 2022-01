Fenerbahçe'de belirsizlik sendromu

Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve hem sonuç hem de oyun olarak beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe'de tepkiler artmaya başladı. Özellikle teknik direktör konusunda yaşanan süreç sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratıyor.



Önce Vitor Pereira'nın ayrılışı süreci daha sonra İsmail Kartal'ın geçiçi teknik direktör olarak duyurulması ve şimdi de yeni sezon için nasıl bir yapılanma olacağının netleşmemesi endişeleri artırıyor.



Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç dışında futbol için kimsenin adım atmaması ve gerçek bir futbol aklının bulunmaması tepkileri doğuruyor. Şu an Fenerbahçe'de 3 konu belirsizliğini koruyor. İşte sadece Ali Koç'un idaresinde giden futbol şubesindeki belirsizlikler:



- Yeni sezon planlaması için hoca adaylarıyla görüşmeler devam ederken mevcut takım sıkıntı yaşıyor. Takımdan teknik heyete kadar kimse geleceğini göremiyor.



- Herkesin merakla beklediği Joachim Löw konusu uzadıkça uzuyor. Camia olumlu ya da olumsuz resmi bir açıklama bekliyor.



- İsmail Kartal'ın Antalyaspor maçından sonraki 'takviye' mesajı dikkat çekiyor. Devre arası döneminde yapılacak transferler yeni hocanın kararına göre mi yoksa İsmail Kartal'ın raporuna göre mi alınacak bilinmiyor. Zira şimdiden gelecek olası bir transferin yeni sezonu da kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor.



Hoca hep sorun



Ali Koç'un başkanlığa başladığı 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana Fenerbahçe'de hep bir hoca belirsizliği yaşandı. Ali Koç ve yönetimi kalıcı bir teknik direktör ve sistem kuramadı. Sezona başlayan hiçbir hoca, sezonu bitiremedi. İsmail Kartal'la beraber toplamda 9 farklı isim takımın başında maça çıktı. Şimdi ise 10. farklı teknik direktör için arayışlar bulunuyor.



Transfer için rapor



Antalyaspor beraberliğinin ardından takıma takviyeler olması gerektiğine inanan İsmail Kartal'ın, Başkan Ali Koç'a bir rapor sunması bekleniyor. Kartal'ın takım içindeki eksikleri rapor edeceği ve buna göre transfer için düğmeye basılacağı kaydedildi.



Futbol aklı aranıyor



Sarı-lacivertlilerde tüm camianın merak ettiği bir diğer konu da futbol aklı oldu. Başkan Ali Koç'un hep üzerinde durduğu Samandıra ve futbol aklı konuları şu anda bir bilinmez olarak göze çarpıyor.



Fenerbahçe'de transferden teknik direktöre, mevcut kadrodan alınan kararlara kadar her şey sadece Ali Koç'a bağlı olarak yapılıyor. Kulüpte sportif direktörlük sistemi de tutmadığı için şu an yeni bir yapılanma aranıyor. Şu anda görüşülen hoca adaylarıyla 2022-23 sezonunda yepyeni bir futbol aklı ve sistemi kurulması hesaplanıyor.





