Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.



Mücadelenin 32. dakikasında Adana Demirspor'dan Younes Belhanda penaltı atışında Altay'ı geçemezken 84. dakikada Adana Demirspor bir penaltı daha kazandı, bu kez atışı kullanan yeni transfer Cherif N'Diaye topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe bu gole ise 89. dakikada Enner Valencia ile cevap verdi. Maçta ayrıca Adana Demirspor'dan Emre Akbaba'nın bir şutu da direkten döndü.



Fenerbahçe lider Galatasaray'ın galibiyetle kapattığı haftada Adana deplasmanında 2 puan bıraktı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi, maçta gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü ve haftaya oynanacak Konyaspor maçında oynama şansını kaybetti.



Bu sonuçla Fenerbahçe 45 puana yükselirken lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı ise 6'ya çıktı. Adana Demirspor ise 38 puana çıkarak haftayı 5. sırada tamamladı.



Bir sonraki hafta ise Fenerbahçe Konyaspor'u ağırlarken Adana Demirspor ise Ümraniyespor'a konuk olacak.



FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncuyu değiştirdi.



Ligde son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçını 5-1 kazanan kadrosunda 2 değişikliğe gitti.



Kalede Altay Bayındır'a görev veren Jesus, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den kurulu savunma dörtlüsünü bozmadı.



Orta sahada Willian Arao'yu, kanatta İrfan Can Kahveci'yi koruyan Jesus, orta alanda Miha Zajc yerine Mert Hakan Yandaş'a, kanatta da Arda Güler yerine Rossi'ye şans verdi.



Portekizli teknik adam, forvet hattında yine Enner Valencia-Michy Batshuayi ikilisini tercih etti.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Samuel, Miha Zajc, Petroni, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek bekledi.



ARDA GÜLER YEDEK KULÜBESİNDE



Ligde bu sezon ilk kez geçen haftaki Kasımpaşa maçında 11'de şans bulan 17 yaşındaki Arda, Adana Demirspor yedek kulübesinde yer aldı.



Parma'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde de kente gelen 24 kişilik kadroda bulunsa da maç kadrosuna alınmadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo forma giyemedi.



ADANA DEMİRSPOR YİNE FORVETSİZ BAŞLADI



Norveçli Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda giremediği Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısına Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba ilk 11'i ile çıktı.



Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Manev, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Pape Cherif Ndiaye, Gökhan Töre, Erhun Aksel Öztümer ve Gökhan İnler ise yedek kulübesinde yer alan oyuncular oldu.



Adana ekibinin kiralık olarak kadrosuna kattığı Pape Cherif Ndiaye, ilk kez kadroda yer buldu.



MERT HAKAN'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI



Karşılaşma oldukça sert başladı. Özellikle ilk dakikalarda başlayan sert oyun maçın neredeyse tamamında sürdü. Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi ön alan baskısı yaparak zorlamaya çalışırken Fenerbahçe 14. dakikada Mert Hakan'la golü buldu ancak pozisyondan önce el olduğu gerekçesiyle VAR tarafından gol iptal edildi.



Pozisyona Fenerbahçeli oyuncular yoğun itirazlar göstermesine rağmen karar değişmedi.



BELHANDA'NIN PENALTISINI ALTAY ÇIKARDI



Golün ardından Adana Demirspor baskılarını arttırdı ve 32. dakikada penaltı kazandı.



Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.



İRFAN CAN'IN ŞUTU ÇİZGİDEN ÇIKTI



34. dakikada ise Fenerbahçe'de Batshuayi'nin şutu çizgiden çıktı.



İrfan Can, sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına girdi. Vuruşunda Adana Demirspor'dan Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.



ADANA DEMİRSPOR YİNE ÇOK YAKLAŞTI



Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe hazırlık paslarıyla oyunun kontrolünü almaya çalıştı. 52. dakikaya gelindiğinde Emre Akbaba'nın şutu direkten döndü.



Son haftaların formda ismi Emre Akbaba'nın şutunda top savunmadan sekip direğe çarparak oyun alanına döndü ve Adana Demirspor bir pozisyondan daha yararlanamadı.



İKİ KALEDE ETKİLİ ATAKLAR



Adana Demirspor'un direkten dönen şutundan sonra iki takımın kalesinde de etkili pozisyonlar yaşandı.



57'de Akintola'nın sağ çaprazdan şutunu Altay çıkarırken 73'te Onyekuru'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Milli kaleci yine başarılı oldu.



Fenerbahçe'de ise 77. dakikada Valencia'nın yakaladığı yüzde yüzlük gol pozisyonunda gol çıkmadı.



İKİNCİ PENALTI GOL OLDU



Mücadelede dakikalar 82'yi gösterdiğinde Sağ çaprazdan topa hareketlen Svensson, Altay ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltıyı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına yeni transfer Cherif N'Diaye geçti ve topu ağlara göndererek Adana Demirspor'u öne geçirdi.



VALENCIA HEMEN CEVAP VERDİ



Adana Demirspor'un penaltı golünden sonra Fenerbahçe'de Enner Valencia anında yanıt verdi ve maça eşitlik geldi.



89. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Valencia, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Rossi'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.



14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol geçersiz sayıldı. Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından şutunda topu ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısının ardından oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.



24. dakikada sarı lacivertliler gole yaklaştı. İrfan Can'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Arao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.



34. dakikada sarı lacivertliler, İrfan Can ile gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren oyuncunun vuruşunda Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı.



45+5'te ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Rodrigues, ikinci kez gole izin vermedi. Batshuayi'nin şutunda kaleci Ertaç'ın solundan kaleye giden topu Rodrigues uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Adana Demirspor, etkili pozisyonlar yakaladı. 51. dakikada Akintola'nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi.



52. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Arao'nun kafasıyla uzaklaştırdığı topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu çekti. Önce defansa sonrasında direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



56. dakikada Akintola'nun sert şutunda top kaleciden döndü. Araya giren Samet, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



76. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Miha Zajc'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin şutunda top üstten auta gitti.



80. dakikada Adana ekibi, oyuna yeni giren Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan oyuncunun şutunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi.



81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0



88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi: 1-1



90. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Arda'nın ortasına yükselen Valencia, kafayla vurdu. Meşin yuvarlağı çelen kaleci Ertaç, gole izin vermedi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc'in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkaya



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru (Dk. 89 Gökhan İnler), Belhanda (Dk. 78 Cherif Ndiaye), Emre Akbaba (Dk. 78 Yusuf Sarı)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 90+3 Emre Mor), Arao, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Miha Zajc), Rossi (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Osayi Samuel), Valencia, Batshuayi (Dk. 78 Joshua King)



Sarı kartlar: Dk. 30 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Batshuayi, Dk. 83 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 45+9 Onyekuru, Dk. 75 Svensson (Adana Demirspor)



Kırmızı kart: (Maçın ardından) Jorge Jesus (Fenerbahçe)



Goller: Dk. 83 (Penaltıdan) Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 88 Valencia (Fenerbahçe)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ