G.SARAY KADROSUNDA 3 DEĞİŞİKLİK

NDIAYE YEDEKLER ARASINDA

EMRE TAŞDEMİR İLK KEZ 11'DE

DIAGNE ESKİ TAKIMA KARŞI

KHALILI 22 MAÇ SONRA SAHADA

TREZEGUET FRİKİKTEN ATTI

BELHANDA CEZA ALANI DIŞINDAN ATTI

BELHANDA'DAN ASİST; FEGHOULI'DEN GOL

G.SARAY 2. YARININ BAŞINDA RAHATLADI

EMRE TAŞDEMİR SAKATLANDI

FEGHOULI "HAT-TRICK"İ TAMAMLADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'in 22. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1'lik skorla mağlup etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Younes Belhanda ile 28, 53 ve 68. dakikalarda Sofiane Feghouli'den geldi. Feghouli kariyerindeki ilk hat-tricki yaparken; son 5 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performansa ulaştı. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 14. dakikada Trezeguet kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 42 yaptı. Kasımpaşa ise ardı ardına oynadığı 5 maçta da yenilgi yaşadı ve 29 puanda kaldı.Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor ile karşılaşacak, Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenildiği maçın ilk 11'inde görev alan oyunculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Reges Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almazken, Badou Ndiaye'yi ise yedek bırakıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada Nagatomo'nun rahatsızlığı, Fernando'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını bildirdi.Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Ryan Donk ve Selçuk İnan forma giydi.Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Ndiaye'nin yanı sıra İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Yunus Akgün bulundu.Galatasaray'da Badou Ndiaye, Benfica maçındaki etkisiz performansı nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kaldı. Teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçından sonra, orta sahada görev alan Ndiaye ve Fernando'nun performansını eleştirmişti. Tecrübeli teknik adam, Ndiaye ile sakatlığı olan Fernando'nun yerine Kasımpaşa karşısında orta sahada Donk ve Selçuk İnan'a şans verdi.Galatasaray'ın transferlerinden Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça 11'de başladı. Devre arasında transfer edilen Emre Taşdemir, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı. Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetmişti.Kasımpaşa'nın Filistin asıllı İsveçli futbolcusu Abdul Rahman Khalili, Süper Lig'de 21 hafta sonra ilk kez forma giydi.Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta yaşadığı sakatlığın ardından sağ uyluk arka adalesinden operasyon geçiren Khalili, uzun bir aranın ardından Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Kasımpaşa olurken, Trezeguet ile etkili olan ev sahibi ekip aradığı golü de Mısırlı yıldızın ayağından 14. dakikada buldu. Kasımpaşa ceza alanı ön çizgisinin hemen gerisinden, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet frikikten Muslera'nın kapattığı köşeye çok sert ve düzgün vurdu, Kasımpaşa öne geçti.Galatasaray'a beraberliği getiren isim Younes Belhanda oldu. 22. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topu kontrol eden Belhanda, yerden inanılmaz sert vurdu. Ceza alanı içindeki tüm oyuncuları geçen top kalecinin kolunun altından ağlara gitti.Beraberlik sonrasında rakip yarı alana yerleşen ve gol aramaya başlayan Galatasaray'a üstünlüğü getiren isim, Feghouli oldu. 28. dakikada sol kanattan Belhanda'nın yaptığı ortaya ön direğe iyi hareketlenen Feghouli tek dokunuşla topu kalecinin bacak arasından ağlara yolladı.2. yarıya Mariano - Linnes değişikliği ile başlayan Galatasaray, 53. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü yine Feghouli'nin ayağından buldu. Donk'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Cezayirli oyuncu, kalesini terk eden Scuffet'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 3-1 yaptı.Galatasaray'da ilk kez 11'de yer alan Emre Taşdemir, karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlık yaşadı ve 5 dakika kendini denedikten sonra yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Gecenin yıldızı Sofiane Feghouli, kariyerindeki ilk hat-trick'ini Kasımpaşa'ya karşı yapmayı başardı. 68. dakikada Belhanda topu sürerken rakip yarı alanın ortasında Pavelka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ali Palabıyık avantaj oynattı, devamında Onyekuru'nun ara pasıyla topu alan Feghouli ceza alanı sağ çaprazından ters köşeye düzgün bir vuruşla ağları sarstı ve maçın skorunu tayin etti: Kasımpaşa 1-4 Galatasaray.9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Trezeguet'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan Depe'nin yakın mesafeden şutunda açıyı daraltan kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.22. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2.45+2. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaptığı şık vuruşta top yandan az farkla dışarı çıktı.