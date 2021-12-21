Fatih Terim'den Oğulcan ve Ömer Bayram kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor maçı 11'inde sürpriz hamleler yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Oğulcan ve Ömer Bayram kararı!
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21 Aralık 2021 19:08
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

Sarı - kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kadrosunda son maça göre değişikliklere gitti.

Galatatasaray'ın kalesinde Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe yer alırken, sağ bekte Yedlin'in yerine Oğulcan Çağlayan şans buldu. Savunma ikilisi Nelsson ve Marcao'dan oluşan sarı - kırmızılılarda sol bekte Aanholt'un yerine Ömer Bayram görev aldı.

Orta ikilide Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'yı kullanan Terim, hücum hattında ise sağ kanatta Olimpiu Morutan, ortada Cicaldau, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve ileri uçta Mustafa Muhammed'i görevlendirdi.

Öte yandan Galatasaray'da kaptanlık bandını Muslera ve Arda Turan'ın yokluğunda Ömer Bayram takacak.


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