Fabrice N'Sakala: "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında 4. golünü atan Fabrice N'Sakala, galibiyetin coşkusunu yaşıyor

Haber; Sporx.com
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Fabrice N'Sakala: 'Müthiş sol ayağımla yapıştırdım'
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30 Kasım 2020 15:17
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi 4-3 kazanan siyah-beyazlılarda galibiyetin coşkusu yaşanmaya devam ediyor

Sosyal medyada paylaşımlar sürerken, mücadeleye sonradan giren ve takımının 4. golünü atan Fabrice N'Sakala takipçisinden gelen sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi.

Bir takipçisi N'Sakala'ya, "Kardeş, nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?" sorusunu yöneltirken, "Müthiş sol ayağumlan yabuşturdum" cevabını verdi.

Başka bir futbolsever ise, "N'Sakala > Marcelo" yorumunu yaparken, N'Sakala, "Bugün abartabilirsin kardeş" diyerek gülücükle yanıtladı



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