Ewing: "Steph, Jordan gibi oyunu değiştirdi"

New York Knicks ve NBA efsanesi Patrick Ewing, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin oyun üzerindeki etkisi açısından Michael Jordan ile aynı kategoride bulunduğunu söyledi.



Ewing, NBC Sports'tan Chris Mullin ile Curry'nin NCAA'da oğluna karşı oynadığını gördüğünden beri beklentilerini nasıl aştığından bahsetti:



"Steph, oyunu Michael gibi değiştirdi. Ligdeki adamlar artık onun yaptığı gibi, çok uzaktan şutlar deniyorlar. Michael, tüm o smaçlarıyla oyunu değiştirmişti. Georgetown'ın Davidson'a karşı oynadığı bir maçta kendi oğlum da takımdaydı ve ben de izlemeye gitmiştim. Steph bizi mahvetmişti.



Yine de şimdi dönüştüğü oyuncu olacağını düşünmemiştim. Ona şapka çıkarıyorum. Kesinlikle oyunun bir öğrencisi olarak işine çok vakit ayırmış birisi ve ekibindeki adamlara da takım oyunu oynatıyor."



Şu ana kadar oyunu pek çok yönden etkilemesine rağmen, Curry henüz 32 yaşında olduğu için mirasını tamamlamış değil. Bununla birlikte, NBA'deki neredeyse her oyuncunun ligde kalmak için üçlük atmak zorunda kalması, Warriors yıldızının şutlarıyla oyunu sonsuza dek değiştirdiğinin bir kanıtı.



