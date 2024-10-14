Haber Tarihi: 14 Ekim 2024 17:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 17:56

Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl sorgulanır? 2024

Evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Eylül ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte netleşti. Peki, eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı.

Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl sorgulanır? 2024
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının eylül ayında yatacağı tarih merak ediliyordu. Bakan Göktaş tarafından yapılan açıklamayla birlikte, evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar öğrenildi. Peki, eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, nasıl sorgulanır?

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Bakan Göktaş son açıklamasında, "Bu kapsamda eylül ayında toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı vatandaşlarımızın hesaplarına bugün itibarıyla aktardık." ifadelerinde bulundu.

Buna göre; Eylül ayı evde bakım maaşları 16 Eylül itibarıyla hesaplara yatırıldı.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Göktaş, Bakanlık olarak, Cumhuriyet tarihinin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere etkin hizmet modelleri sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Aile odaklı hizmetlerinden olan Evde Bakım Yardımları hakkında bilgi veren Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda eylül ayında toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı vatandaşlarımızın hesaplarına bugün itibarıyla aktardık. Evde Bakım Yardımı kapsamında her bir hak sahibine aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz. Bugün halihazırda 550 bin vatandaşımız bu yardımdan yararlanıyor.

Böylece evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamanın ötesinde aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.


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