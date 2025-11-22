Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Real Madrid'den Theo Maledon!

Euroleague'de 12. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Real Madrid'in Fransız oyun kurucusu Theo Maledon oldu.
Organizasyonun açıklamasına göre, Real Madrid'in Hırvat ekibi Zalgiris Kaunas'ı 100-99 yendiği maçta 25 sayı ve 5 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, haftanın MVP'si seçildi.
Maledon, bu sezon Avrupa Ligi'nde 13.4 sayı, 2.1 ribaunt ve 3.6 asist ortalaması yakaladı.
