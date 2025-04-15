Esra Erol Cuma ve Güldane olayı nedir? Güldane Şahin kimdir?

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı Esra Erol programında kan donduran bir olay yaşandı. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşinin ve annesinin beraber kaçması gündeme damga vurdu.

21 yaşındaki Cuma ile 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane arasındaki ilişki toplumda geniş yankı uyandırdı. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu.

21 yaşındaki Cuma'nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı belli oldu.

Esra Erol'un programında yaşanan Cuma ve Güldane olayı arama motorlarında en çok araştırılan olay oldu. Damat ve kayınvalide arasında yaşanan ilişki büyük bir skandal olarak Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, nişanlısı Dilek'in annesi 47 yaşındaki Güldane ile yasak bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden Güldane'nin hamile olduğu iddiaları açıklığa kavuştu.

Instagram üzerinden Dilek ve Cuma üzerinden tanıştı. Cuma programda Dilek'in zihinsel engelli olmadığını belirtti. Ardından nişanları oldu. Nişanlısı Cuma ile annesinin gizli bir ilişki yaşadığı, altınları alarak kaçtıklarını ve Dilek'e şiddet uyguladıkları iddia edildi.

Programda, izleyiciler de bu ilişkinin detaylarını öğrenince başlarından aşağı kaynar su döküldü. Cuma ve Güldane, ilişkilerini kabul ederek, olayın ardından Esra Erol'un programına katıldılar.

Cuma Doğan: 21 yaşında, Dilek'in nişanlısıdır. Esra Erol'un programına katılarak verdiği cevaplarla izleyicileri şaşkına çeviren Cuma'nın Kayseri Develi Sarıköy'de olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Dilek'in annesi 47 yaşındaki Güldane ile yasak bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Aileye damat olarak giren Cuma, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane ile yasak bir ilişki yaşamasıyla gündeme geldi.

Esra Erol programda Cumaya "Hiç utanmıyor musun kendinden?" diye soru sorması üzerine "Utanılacak ne var?" diye cevap vermesi pes dedirtti.

Zihinsel engelli bir genç kız olan Dilek, Cuma ile nişanlandıktan sonra, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Nişanlısı Cuma'nın annesi Güldane ile ilişkisini fark etti.

Dilek, kayınvalidesi ve nişanlısının beraber kaçtığını ve bu süreçte şiddet gördüğünü öne sürdü.

47 yaşında, Dilek'in annesi olan Güldane, 21 yaşındaki damadı Cuma ile yasak bir ilişki yaşamasıyla gündeme geldi.

Güldane, Esra Erol'un programına katılarak ilişkiyi kabul etti ve "Sizin sayenizde oldu" diyerek, Dilek ve ailesinin suçladı. Aynı zamanda Güldane, Cuma ile ilişkisini itiraf etti.

Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi beraber gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması durumunda hayatıyla tehdit ettiğini söyledi.

Engelli raporu da bulunan genç kız, babası Turan Şahin ile beraber Esra Erol programına çıkarak Güldane, Dilek'in nişanlısı Cuma ile kaçtığını söyledi.

Dilek'in annesi Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. Bu olay sonrası RTÜK inceleme başlattığını duyurdu.