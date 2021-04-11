Erzurumspor'da Beşiktaş sonrası hakem isyanı

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Beşiktaş'a 4-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Beşiktaş'ın attığı 3. gol öncesinde Cenk Tosun'un elle oynadığını belirterek tepki gösteren başkan, "Beşiktaşlı oyuncumuz Cenk Tosun'a geçmiş olsun, inşallah ciddi bir durumu yoktur. Maça güzel başladık, ilk yarıda 4 gol gördük. Güzel oynadık, futbolda kırılma anları var. Bu maçtaki kırılma anı, hakemin yaptığı hatayla oldu, yüzde 100 hata. Futbolun adaleti olmadığını, hakemlerin adaletinin hiç olmadığını gördük. Bundan 2 yıl önce aynı adaletsizlikle bu takım küme düştü, bugün aynı oyunlar oynanmaya başladı. Erzurumspor bugün lideri yenebilecek durumdaydı, 3. goldeki el kırılma anıdır, ondan sonra da yapabileceğin çok bir şey yok." dedi.



Erzurumspor'a karşı sürekli hatalar yapıldığını belirten idareci, "Erzurumspor'un 3-4 milyon seveni var, neden böyle oluyor, bu şehirden ne istiyorlar? Bu şehir memleketin bekçisi, vatanın bekçisi. Biz burada soğukta, karda, kışta, çamurda mücadeleyi veriyorsak bizi bize bıraksınlar. Yeter ki bize negatif işler yapmasınlar. Memleketi seven de var, sevmeyen de var demek ki! Büyük takım tutabilirsin ama kendi şehrin takımı sıkıntılı durumdayken tuttuğun büyük takıma alkış yapmak büyük ayıp. Hak eden lider olur, hak etmeyen de düşebilir, bu normaldir." ifadelerini kullandı.



