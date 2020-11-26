Erzurumspor, Ankara Demirspor'u uzatmada yıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur karşılaşmasında Erzurumspor, Ankara Demirspor'u 3-2'lik skorla eledi.

Haber; Sporx.com
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Erzurumspor, Ankara Demirspor'u uzatmada yıktı
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26 Kasım 2020 15:30
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur karşılaşmasında Mehmet Özdilek'in takımı Erzurumspor ile Bülent Akan'ın çalıştırdığı 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Ankara Demirspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada tur atlayan taraf 3-2'lik skorla Erzurumspor oldu.

Erzurumspor 22. dakikada Jugurtha Hamroun'un penaltı golüyle öne geçerken 44. dakikada Süleyman Güneş dengeyi getirdi. 80'de Serdar Eylik konuk takımı üstünlüğe taşıdı. Erzurumspor'da 89'da Adolphe Teikeu skoru 2-2 yaptı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma anlarında Jugurtha Hamroun 105'te takımını son 32'ye taşıyan isim oldu



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