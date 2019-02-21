"ZENIT BİZİ GEÇEBİLECEK KADAR İYİ DEĞİLDİ"

Teknik Direktörü'nde'e 3-1 mağlup olarak elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.İyi oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Yanal, "Sonucu aslında ilk yarıda aldık, oyunun kontrolü de bize geçti. %60 top bizdeydi ama etkinliğimizin ne derecede pozisyona dönüşeceği önemliydi. Rakibin direncini de kırmıştık ama maalesef çıkarken top kaybı. Biz doğru yoldayız mücadele etmek ve oynamak adına ama bunu sonuçla birleştirmekte zorlanıyoruz. Kıracağız, bu kırılacak. Bu tur bizim elimizde ve kontrolümüzdeydi, maalesef bu olmadı" ifadelerini kullandı.Zenit'ten daha iyi oynadıklarını vurgulayan deneyimli hoca, "Artık ligde oynayacağımız oyuna iyi konsantre olmak ve oyuncularımızı iyi belirlemek zorundayız. Birçok oyuncumuzun performansa adapte ve konsantre olması gerekiyor. Rakibimiz bizden iyi değildi, bizi geçebilecek kadar iyi değildi. Bizden iyi olmadıkları kesin. Bizden iyi olmayan bir takıma elendiğimiz için, bizden iyi mücadele etmeyen bir takıma elendiğimiz için üzüyor. Yapacak bir şey yok. Önümüzde önemli bir derbi var, sezonu olabilecek en üst sırada tamamlamalıyız" dedi.