Erman Toroğlu: "Fabrice N'Sakala Beşiktaş'a ihanet etti"

Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Konyaspor maçının 21. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber; Sporx.com
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Erman Toroğlu: 'Fabrice N'Sakala Beşiktaş'a ihanet etti'
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07 Şubat 2021 19:33
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 24. haftasında evinde Koynaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede erken bir kırmızı kart çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Fabrice N'Sakala, 15. ve 21. dakikalarda yaptığı hareketlerin ardından iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon 3 sarı kart gören N'Sakala, böylece Beşiktaş kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu. Kongolu oyuncu, daha önce 319 maçlık kariyerinde 3 kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

TAKIMA İHANET EDİYORSUN

Erman Toroğlu, N'Sakala'nın kırmızı kartını bu sözlerle değerlendirdi. "N'Sakala o kırmızı kartı nasıl alabiliyor, inanılır gibi değil... Bu kırmızı kartı görerek arkadaşının ekmeğini çalıyorsun, takıma ihanet ediyorsun"





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