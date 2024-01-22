Erkek İsimleri Kullanım Sayısı Yusuf 7088 Alparslan 6218 Miraç 5968 Ömer Asaf 5483 Eymen 5147 Göktuğ 4899 Ömer 4780 Mustafa 4321 Aras 4130 Ali Asaf 3955 Ahmet 3655 Ali 3620 Kerem 3602 Poyraz 3599 Hamza 3587 Muhammed 3440 Çınar 3372 Mehmet 3331 Metehan 3293 Muhammed Ali 3271 Ayaz 3042 Emir 2944 Yiğit 2852 Mert 2825 Umut 2700 Yunus Emre 2638 İbrahim 2476 Alperen 2469 Kuzey 2438 Miran 2364

Erkek isimleri 2024: Duyulmamış, havalı, karizmatik erkek isimleri



Aybora : Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına.

Alphan : Yiğit han.

Sarp : Geçilmesi çıkılması güç, çok dik.

Baranalp : Güçlü, yiğit.

Akıner : Akın yapan er.

Aypolat : Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.

Çağkan : Çalışkan, hareketli, canlı, su gibi akan, dinamik, enerjik, etkin.

Batu : Güçlü,yiğit,alp.

Baran : Durağanlığı harekete çeviren etken, güç, ulu ve direnci kıran.

Batıray : Ay gibi yiğit.

Roman : Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

Efken : Atıcı, yıkıcı.

Baler : Tatlı dilli, cana yakın

Barin : Güç ve kuvvet.

Doruk : Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz.

Çağıl : Çakıl, çağla ilgili, akan su sesi.

Yağız : Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.

Batur : Yiğit yürekli, bahadır.

Aktan : Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık.

Efe : Batı Anadolu yiğidi, zeybek.

Sanberk : Ünü sağlam.

Aytunç : Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.

Demir : Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.

Çağlar : Çağıl, çağıl akar, küçük çağlayan.

Alpay : Yiğit ay, ay gibi güzel.

Aytuna : Ay gibi güzel Tuna ırmağı gibi görkemli.

Çağın : Yıldırım, şimşek.

Gazel : Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

Ayaz : Duru ve dingin havada çıkan duru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk.

Başer : Başta gelen.

Balkı : Şimşek, ışık, parlayış.

Karan : Kahraman, yürekli.

Aktaş : Beyaz taş, kireç taşı.

Uras-Uraz : Şans, talih.

Can : Ruh, aziz, sevgili, gönül.

Barbaros : Kızıl sakal.

Batuhan : Yiğit, hükümdar.

Alpagut : Mal mülk sahibi, seçkin yiğit, kurt.

Barın : Moğol döneminde Orta Asya'da yaşayan büyük Türk boylarından birisinin adı.

Alp : Yiğitler yiğidi, kahraman, bahadır.

Armağan : Birine karşılıksız olarak verilen ödül.

Barçın : İpekli kumaş.

Baray : Sonsuzluk.

Alper : Yiğit er, yiğit kişi, baba yiğit.

Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

Yalım : Alev, ateş uzantısı.

Alaz : Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde uzanan dili, yalaz, yalın alev.

Akabey : Varlıklı kimse, bey, ağa.

Baha : Kıymet, değer, para.

Deniz : 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.

Atahan : Büyük yönetici ata durumundaki han.

Tardu : Armağan, hediye.

Akay : Parlak ay, aydınlık, ışık, dolunay, adam, erkek.

Tansu : Şafağın aydınlattığı su.

Akın : Düşman ülkelere yapılan saldırı.

Akmeriç : Ak gibi Meriç, duru, sulu.

Batuğ : Üstün olan, yiğit, az.

Levent : Bahriyeli, boylu poslu, yakışıklı.

Baransel : Güçle ilgili, güçsel.

Aymete : Ay ve Hun imparatoru Mete'den oluşan ad.

Candar : Silahlı asker.

Ali : Yüksek, ulu, Peygamber efendimizin damadı.

Alperen : Yiğit ve ermiş kişi.

Altay : Asya'da bir Türk budunu, altın, yüce dağ.

Yamaç : Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.

Aytun : Geceyi aydınlatan.

Güz : Sonbahar.

Atabey : Selçuklular döneminde ünvan, saygıdeğer kimse.

Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Aybars : Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, Hun imparatoru Atilla'nın amcasının adı.

Çağdaş : Yaşanılan çağın koşul ve gereklerine uygun olan, yaşıt.

Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.

Balkır : Işıl ışıl parıldayan, ışık saçan.

Anıl : Sakin, ağır, amaç.

Aras : Doğu Anadolu'da bir ırmak.

Bartu : En eski Türk hanlarından biri.

Çınar : Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan yeşil yapraklı ağaç.

Batı : Güneşin battığı yön.

Erhan : Yiğit, hakan.

Akad : Mezopotamya'da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ve iyi ad.

Erdem : Fazilet, kişilik yetkinliği, iradeli olma.

Altaner : Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi.

Arel : Temiz, dürüst.

Akbatur : Namuslu ve yiğit.

Caner : Can dostu.

Pamir : Orta Asya'da yükseltisi 7000 m'yi geçen yüksek dağlık külle.

Kuran'da geçen erkek isimleri ve anlamları nelerdir?

Beyda : Kurak bir yer anlamına gelir.

Ebed : Kur'an2da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.

Kaim : Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.

Zahit-Zahid : Yusuf suresinde geçmektedir. Dinin tüm buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse.

Nehar : Kur'an'da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamına gelmektedir.

Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme anlamındadır.

Abdi : Kulluk ve itaat eden

Efnan : Rahman suresinde yer alan Efnan simi, tür anlamına gelmektedir.

İshak : Peygamber adı olan ishak, güler yüz anlamına gelmektedir.

Nuri : Nura ait, nurla ilgili demektir.

Yakup : Takip edilen anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.

İhsan : Bağışlanma anlamına gelmektedir.

Memati : İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.

Kadir : Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.

Fettah : Allah'ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.

Melik : Kur'an'da birçok ayette geçen Melik, Allah'ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamına gelir.

Rauf : Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır. Allah'ın isimlerindendir.

Abdullah : Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamber efendimizin babasının adıdır.

Etka : Hucurat suresinde yer alan Etka simi, Allah korkusu olan kimse demektir.

Araf : Usuller, adetler, cennet ve cehennem arasındaki bölge.

Cemil : Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allah'ın 99 isimlerinden biridir. güzel anlamına gelmektedir.

Nadi : Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.

Reşad : Doğru ve hak yolunda yürüme.

Kavi : Allah'ın isimlerinde olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.

Emin : Emniyete olan, korkusuz.

Celil : Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden biridir. yüce anlamına gelir.

Selim : Şuara suresinde geçmektedir. Kusursuz, doğru, sağlam, selamete ermiş anlamına gelmektedir.

Tarık : Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.

Karun : Kur'an'da birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin anlamına gelmektedir.

Nezir : Adak, dilek, tahsis. Kendisini Allah yoluna adayan kimse.

Baki : Baki Allah'ın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.

Kamer : Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.

İsa : Dört büyük peygamberlerden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.

Cabbar : Kur'an'da yer alan Cabbar simi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.

Davut-Davud : Aziz, sevgili anlamları taşımaktadır

İlyas : Kur'an'da yer alan İlyas peygamber isimlerindendir.

Buğra : Turna kuşu, turna üşürüşünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

Hatem : Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.

Naci : Cehennemden kurtulmuş, cennetlik, kurtulan, selamete kavuşan anlamlarına gelmektedir.

Talip : Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamına gelir.

İdris : Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.

Burak : Peygamber efendimizin Mirac'daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur'an'da bu isim geçmemekle birlikte, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.

Yahya : Kur'an'da birçok yerde geçen isimlerden biridir.

Ufuk : Necm suresinde geçmektedir. Denizde veya düz arazide, gök ile yerin birleştiği gibi görünen yer demektir.

Necati : Kurtuluşla ilgili, kurtulmaya mensup.

Furkan : Kur'an'ı Kerim'de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.

Adem : İlk yaratılan insan olarak Kuran'da yer alan Adem, temiz insan demektir.

Hakim : Allah'ın isimlerinden biri olan Hakim, Kur'an'da birçok surette yer almaktadır.

Malik : Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.

Zakir : Zikreden, zikredici demektir.

Hamdi : Kur'an'da birçok surede geçen Hamdi, Allah'a şükreden anlamındadır.

Veli : Kur'an'da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Hayri : Kur'an'da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.

Şüheda : Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.

Muhammed : Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.

Seva : Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.

Fatih : Allah'ın sıfatlarından biridir.

Süleyman : Huzur ve sükun anlamına gelmektedir. Hz. Davut'un oğludur.

Alim : Kur'an'da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamına gelir.

Mücahid : Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.

Şuayip : Kabile, cemaat. Medyen halkına gönderilen bir peygamber.

Kader : Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.

Yunus : Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.

Kahhar : Allah'ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.

Sefer : Seyahat, yolculuk, bir yerden bir yere gitmek. Savaşa hazırlanmak, savaşa gitmek

Nezir : Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.

Hafız : Hem erkek hem kadın ismi olan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an'ı ezbere bilen kişi demektir.

Üzeyir : Tevbe suresinde geçmektedir. Kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan biridir.

Ezel : Başlangıcı olmayan

Resul : Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.

Ecir : Kur'an'da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.

Nasır : Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber'in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.

Halid : Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Dehri : İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.

Benan : Parmakla göstereceğimiz kadar güzel demektir.

Halis : Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.

İbrahim : Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.

Diyar : Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.

Hakkı : Kur'an'da geçen Hakkı ismi, doğrulukla ilgilidir.

Ebrar : İyi, özü sözü doğru olan, dindar

Rıdvan : Kur'an'da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.

Taha : Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.

Afil : Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.

Akif : İbadet etmek anlamına gelir.

Zümer : Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur'an'da Zümer suresinde geçer.

Kazım : Kur'an'da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.

Mavera : Bakara, Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.

Ekrem : Alak ve fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.

Berk : Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an'da yer alan isimlerden biridir.

Şakir : Nahl suresinde geçmektedir. Durumundan memnun olan, şükreden kişi anlamına gelir.

Ekmel : En eksiksiz, en uygun olan.

Azim : Kuvvetli, derecesi yüksek, şiddetli

Batın : Allah'ın 99 isimlerinden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.

Musa : Dört büyük Peygamberden biri olan Musa ismi, Kuranda birçok yerde geçmektedir.

Yasin : Kur'an'da yer alan sure isimlerinden biridir.

Cihad : Tevbe, hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.

Sabri : Bakara suresinde geçmektedir. Sabreden, sabırlı anlamına gelmektedir.

Ahlas : Temiz yürekli, iyi kimse

Mürselin : Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir.

Berka: Şimşek, Kuzey Afrika'da bir şehir.

Raci : Dönen, geri gelen, rica eden

Eyüp : Kur'an'da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.

İsmail : Kur'an'da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.

Mustafa : Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.

Ahmet : Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.

Ahad : İhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.

Tuğyan : Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, çoşku anlamındadır.

Ebu : Kur'an'da birkaç farklı ayette Ebu ismi, ata anlamındadır.

Fuad : Necm suresinin 11. Ayetinde geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.

Cudi : İsmi cömert anlamına gelir ve Hud süresinde geçer.

Dafi : Kur'an'da iki farklı ayette bulunan Dafi engeli ortadan kaldıran anlamına gelir.

Bükre- Bukra : Erken, Sabah, sabah vakti.

Erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adaylarının aklına ilk gelen konulardan birisi de isimdir. Bebeklerine isim vermek isteyen ebeveynler anlamlarının da güzel olmasını ister. Anne ve baba adayları çocuklarına hayatı boyunca taşıyacağı ismi verirken çok dikkatli davranmaktadır ve erkek isimleri konusunda derin bir araştırma içerisine girerler. Genellikle erkek bebekler için son dönemler popüler, kulağa hoş gelen ve keşfedilmemiş modern isimler tercih ediliyor.