Erdem Can'dan EuroCup finali için mesaj

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile çarşamba yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Türk Telekom, maçın oynanacağı Gran Canaria Arena'da yapılan antrenmanda ısınmanın ardından müsabakanın son taktiğini çalıştı.



Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.



Erdem Can: "Kazanmamız gereken bir maç oynayacağız"



Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın öneminin farkında olduklarını söyledi.



Beraber hareket eden bir oyuncu grubunun bulunduğunu belirten Erdem Can, "Final maçları deplasmanda da sahanızda da olsa konsantrasyon açısından çok bir şey değiştirmiyor. Kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Umarım iyi geçecek. Finalde ülkemizi, kulübümüzü ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yusuf Kıraç: "Temel hedefimiz ülkemizi iyi temsil etmek"



Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç da kupayı kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Temel hedefimiz ülkemizi iyi temsil etmek. İkinci hedefimiz ise Avrupa Ligi'ni Ankara'ya getirmek. Başta hocam olmak üzere oyuncularımız çok sağlam karakterlere sahip. Finale kadar bunu gösterdiler. Bu maçta yine ellerinden geleni yapacak ve Türkiye'ye kupayı götürecekler." değerlendirmesini yaptı.



Türk Telekom Kulübü Genel Menajeri Önder Külçebaş ise takımın iyi bir kimyası olduğuna dikkati çekerek, "Oyuncularımız gerçekten bütün sene boyunca inanılmaz mücadele etti. Bu mücadelenin karşılığında kupayı da, büyük bir enerjiyle, taraftarlarımıza, bizi izleyenlere, takip eden tüm milletimize hediye etmek istiyoruz. İnşallah buradan hep beraber kupayla döneceğiz." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ