Enes ve Okay'ın hocası takımda kaldı!

Milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği İspanya'nın Getafe Kulübü, teknik direktör Quique Sanchez Flores'in sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Flores ile varılan anlaşmayla 30 Haziran'da sona ermesi gereken sözleşmenin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.



Getafe'de ilk olarak 2004-2005 sezonunda teknik direktörlük yapan Flores, 2015'te kısa süreliğine takımın başında kalmıştı. Michel Gonzalez'in yerine İspanyol ekibinde 6 Ekim 2021'de üçüncü kez görev alan Flores, Getafe'yi İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) tutmayı başarmıştı.







