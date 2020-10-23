Emre Can, koronavirüse yakalandı

Dortmund, Türk asıllı Alman milli oyuncusu Emre Can'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Emre Can, koronavirüse yakalandı
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23 Ekim 2020 18:39
Bundesliga devi Borussia Dortmund, yapılan testler sonucunda Emre Can'ın Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Oyuncunun semptom taşımadığı ve test sonucu belli olduktan sonra karantinaya alındığı duyuruldu.

Türk asıllı Alman milli oyuncu, Dortmund'un Ruhr derbisinde Schalke ile 24 Ekim 19:30'da oynayacağı maçta sahada olamayacak.



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