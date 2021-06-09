Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler raporu

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Emre Belözoğlu, raporunda genç yetenek Arda Güler'in kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haber; Milliyet
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Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler raporu
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09 Haziran 2021 08:50
Vedalaşarak F.Bahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, buna karşın çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. 1 yıl boyunca hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, A'dan Z'ye tüm konular hakkında rapor yazdı.

A TAKIMLA DEVAM ETMELİ

Raporda, A Takım kadrosunun mevcut halinden, Dereağzı'nda bir senedir yapılan çalışmalara, transfer hazırlıklarından takımın geleceğine kadar birçok konuya değinildi.

41 yaşındaki isim, altyapıdaki özel yeteneklere de vurgu yaptı. Kendisinin döneminde profesyonel sözleşme imzalanan Arda Güler'in kaybedilmemesi gerektiğini ve mutlaka A takımla iletişiminin kopmamasının önemli olduğunu aktardı



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