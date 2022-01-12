Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca'nın, cumartesi oynanacak Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



Abdullah Avcı'nın adaptasyon sürecini kısaltmak için özel olarak ilgilendiği 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir camianın parçası olmak heyecan verici. Buraya adım attığım andan itibaren kendimi Trabzonspor'un bir parçası olarak hissediyorum" dedi.



Visca 4 gol 9 asist



Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, Süper Lig 'in tartışmasız en istikrarlı hücum oyuncusu... 310 maçta toplam 84 gol atıp, 87 asist yapan Bosnalı futbolcu, ilk yarıda Başakşehir formasını 18 karşılaşmada terletti, 13 kez skora etki (4 gol, 9 asist) etti.





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