Edin Visca sabırsızlanıyor

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, bordo-mavili takımla maça çıkmak için sabırsızlanıyor. Ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Visca sabırsızlanıyor
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12 Ocak 2022 11:25
Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca'nın, cumartesi oynanacak Sivasspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın adaptasyon sürecini kısaltmak için özel olarak ilgilendiği 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir camianın parçası olmak heyecan verici. Buraya adım attığım andan itibaren kendimi Trabzonspor'un bir parçası olarak hissediyorum" dedi.

Visca 4 gol 9 asist

Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Edin Visca, Süper Lig 'in tartışmasız en istikrarlı hücum oyuncusu... 310 maçta toplam 84 gol atıp, 87 asist yapan Bosnalı futbolcu, ilk yarıda Başakşehir formasını 18 karşılaşmada terletti, 13 kez skora etki (4 gol, 9 asist) etti.

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