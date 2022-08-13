Edin Visca'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'un Hatayspor'la oynadığı maçta sol kolunda kırık meydana gelen Edin Visca sahalardan 2.5-3 ay uzak kalacak.

, Fotoğraf; AA
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Edin Visca'dan Trabzonspor'a kötü haber!
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13 Ağustos 2022 15:15
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, Hatayspor'u ağırladı.

Karşılaşmayı Abdülkadir Ömür'ün 71. dakikada attığı golle kazanan bordo-mavili ekip, bu sezonki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında sol kolunun üstüne düşen ve humerus kemiğinde kırık meydana gelene Edin Visca'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Sol kolundaki kırık nedeniyle Edin Visca'nın 2.5-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, bu sezon 3 maçta süre alırken 3 asist kaydetti.

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