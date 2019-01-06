Eden Hazard: ''Fabregas'a hayranım''

Chelsea'nin yıldız isimlerinden Eden Hazard, AS Monaco'ya transfer olması beklenenhakkında konuştu.Eden Hazard, fabregas'a hayran olduğunu söylerken, İspanyol oyuncuya gelecek kariyerinde başarı diledi.Hazard yaptığı kısa değerlendirmedeifadelerini kullandı.Fabregas, CA Cup'ta Nottingham ile oynanan maçın ardından tribünleri selamlayarak veda etti.