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Eden Hazard: ''Fabregas'a hayranım''

Eden Hazard, Monaco'ya transfer olması beklenen Fabregas hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eden Hazard: ''Fabregas'a hayranım''
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06 Ocak 2019 05:06
Chelsea'nin yıldız isimlerinden Eden Hazard, AS Monaco'ya transfer olması beklenen Cesc Fabregas hakkında konuştu.

Eden Hazard, fabregas'a hayran olduğunu söylerken, İspanyol oyuncuya gelecek kariyerinde başarı diledi.

Hazard yaptığı kısa değerlendirmede ''Fabregas ile oynadığım için çok şanslıyım. Saha içinde ve saha dışında mükemmel bir insan. Ona hayranım. Biraz yaşlandı ama hala çok iyi durumda'' ifadelerini kullandı.

Fabregas, CA Cup'ta Nottingham ile oynanan maçın ardından tribünleri selamlayarak veda etti.



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