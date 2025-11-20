20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
2-1DA
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi için sözleşme açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin sezon sonunda sona erecek sözleşmesi hakkında konuştu.

Dursun Özbek'ten Mauro Icardi için sözleşme açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, katıldığı programda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu.

"DEĞERLENDİRMEYİ HOCAMIZLA YAPACAĞIZ"

Sözleşme hakkında Okan Buruk ile karar vereceklerini belirten Özbek, "Icardi, Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmete kimsenin söyleyeceği bir şey olamaz. Ne yazık ki bir sakatlık geçirdi ve sakatlık sonrasındaki iyileşme dönemi uzun sürdü. Sözleşme bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar olan bir periyot var. Takımdaki tüm oyuncuların bu konuda talepleri olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Bunlar belirli bir sürede yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Galatasaray'da 15 maçta görev alan 32 yaşındaki Arjantinli golcü, 6 gollük performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
