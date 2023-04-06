Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, 80'li ve 90'lı yıllarda oynanan basketbolun fiziksellik anlamında günümüz basketboluyla arasında büyük bir fark olmadığını söyledi.



80'lerde ve 90'larda forma giyen bazı NBA efsaneleri bugünün oyununu genellikle yumuşak olarak nitelendirse de, Durant bu görüşün pek doğru olmadığını düşündüğünü belirtti.



KD, Boardroom'daki podcast'inde önceki dönemlerden maçlar izlediğini ve düdük çalınmayan sportmenlik dışı faullerin daha yoğun olmasından ötürü, modern basketbola göre daha sert bir izlenimi olduğunu açıkladı:



"Bana hiç '90lar tarihin en sert dönemiydi, o dönemde boyalı alana girdiğinde kafana sopa yesen faul çalınmazdı, çok korkardık' falan demeyin. Mike ayrı, yanlış anlama. Adam Michael Jordan yani.



Ama bazen 90'lardan ve 80'lerden videolar izliyorum. Fiziksel oynadıkları doğru fakat bence pek çok sportmenlik dışı faul de çalınmadığı için, kendi dönemlerini bizimkinden daha fiziksel olarak görüyorlar. Bu dönemde de fiziksel oynayan adamlar var. Şimdi daha fazla alan var ama hala fiziksel oynanıyor. Bu dönemde de güçlü ve atletik oyuncular var.



O maçlardan bazılarını izlemiştim ve boyalı alan yine boş, yine kimseye dokunamıyorsunuz. Yardım savunması da pek yok lakin kimse para cezası almadığı veya maçtan atılmadığı için, birçok kişi flagrant faul yapıp duruyor. Bu yüzden daha sertmiş gibi gözükmesi normal."



Durant bu sezon 29.1 sayı, 6.7 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile oynuyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ