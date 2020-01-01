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Dudley: "Kuzma'dan memnunum ama tatmin olmadım"

Los Angeles Lakers forveti Jared Dudley, Kyle Kuzma'nın bu sezon Lakers için çok daha iyi oynayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Jared Dudley, Kyle Kuzma'nın bu sezon Lakers için çok daha iyi oynayabileceğini söyledi.

Dudley, Lakers Nation'a Kuzma'nın kaydettiği ilerlemeden "mutlu olduğunu" ancak "tatmin olmadığını" belirtti:

"Mutluyum ama tatmin olmadım. Çok daha iyi olabilir. Savunmada daha iyi oldu, gelecek yıl bizim için daha büyük bir rol oynayacak, ondan daha fazlasını bekliyoruz.

Etkilenmemin sebebi, gençlerin genelde daha az dakika alıp şut haklarının azalmasıyla cesaretleri kırılır. Onun kırılmadı. Şampiyonluk kazanmak istiyordu.

Para ya da rakamlar konusunda endişelenmiyordu. Bu kavganın yarısı budur, bu yüzden onu tebrik ederim."

Lakers'ın sezon içinde Kuzma'ya sözleşme uzatma teklifi yapması bekleniyor. Dudley ise bir sezon daha son şampiyonda kalacak.


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