Doumbia'nın aklı Galatasaray'da!

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yer alan Doumbia'nın istediği takım belli oldu.

Haber; Sabah
Doumbia'nın aklı Galatasaray'da!
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03 Ekim 2020 12:22
6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı dışında bu bölgede oyuncusu bulunmayan Galatasaray'ın listesinde Seri dışında İdrissa Doumbia bulunuyor.

Sporting'in 22 yaşındaki Fildişili orta sahasına Fransa'dan Bordeaux ve Angers kulüpleri teklif yaptı.

Ancak Doumbia'nın Galatasaray'da oynamayı istediği için beklediği ve Angers ile Bordeaux'ya henüz cevap vermediği öğrenildi



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