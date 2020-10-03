Doumbia'nın aklı Galatasaray'da!

6 numaraya devşirilen Taylan Antalyalı dışında bu bölgede oyuncusu bulunmayan Galatasaray'ın listesinde Seri dışında İdrissa Doumbia bulunuyor.



Sporting'in 22 yaşındaki Fildişili orta sahasına Fransa'dan Bordeaux ve Angers kulüpleri teklif yaptı.



Ancak Doumbia'nın Galatasaray'da oynamayı istediği için beklediği ve Angers ile Bordeaux'ya henüz cevap vermediği öğrenildi



