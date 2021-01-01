Doğu'dan bir scout: "Simmons için ideal bir yer yok"

Bir Doğu konferansı scout'ının, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için "ideal bir yer olmadığını" söylediği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, bir Doğu Konferansı scout'ının, Simmons için ligde "pek ideal bir yer olmadığını" belirten sözlerini şu şekilde aktardı:



"Tüm bu olan bitenler Philly'yi (ve Simmons'ı) garip bir duruma sokuyor. Sixers, şampiyonluk adayı olduğuna inanıyor ve iddiaya göre, Simmons karşılığında dört tane ilk tur Draft hakkı ve All-Star seviyesinde bir oyuncu arıyor.



Ligin geri kalanı ise, Simmons'ın hala en iyi 25 oyuncu arasında olabileceğiyle, takas etmeye değmeyeceğini düşünmek arasında bir yerde kalmış durumda.



Bununla birlikte, Simmons'ın değeri, benzeri olmayan stilinden ötürü (şut tehdidi olmayan ve oyunun her iki yönünde de geleneksel olmayan bir etkiye sahip olan, savunmaya öncelik veren bir oyuncu) uyumlu bir takım bulmayı zorlaştırıyor. Playofflardaki o kolay turnikeyi atmadığı andan ötürü üzerinde kalan imajdan bahsetmiyorum bile.



Bu nedenle, bir takas daha olası görünse de, gerçekleşmesi biraz zaman alabilir.



Doğu Konferansı'ndan bir scout, kendisi için 'Doğrusu, onun için pek ideal bir yer yok.' ifadelerini kullandı."



