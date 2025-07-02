Djordje Petrovic'ten Galatasaray'a kötü haber

Fernando Muslera'nın vedası sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine aldığı Djordje Petrovic için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre; Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland, Chelsea forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic'in transferinde sona yaklaştı.
Haberde, 24 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve transferin yaklaşık 25 milyon euroya mal olacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Strasbourg'da kiralık olarak geçiren ve Ligue 1'de 31 karşılaşmaya çıkan Petrovic, kalesinde 38 gol görürken, 10 maçta gol izni vermedi.
Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre; Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland, Chelsea forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic'in transferinde sona yaklaştı.
Haberde, 24 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve transferin yaklaşık 25 milyon euroya mal olacağı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Strasbourg'da kiralık olarak geçiren ve Ligue 1'de 31 karşılaşmaya çıkan Petrovic, kalesinde 38 gol görürken, 10 maçta gol izni vermedi.