Djordje Petrovic'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Djordje Petrovic 25 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'e transfer olmak üzere.

calendar 02 Temmuz 2025 17:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Djordje Petrovic'ten Galatasaray'a kötü haber
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Fernando Muslera'nın vedası sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine aldığı Djordje Petrovic için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sacha Tavolieri'nin aktardığına göre; Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland, Chelsea forması giyen Sırp kaleci Djordje Petrovic'in transferinde sona yaklaştı.

Haberde, 24 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve transferin yaklaşık 25 milyon euroya mal olacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Strasbourg'da kiralık olarak geçiren ve Ligue 1'de 31 karşılaşmaya çıkan Petrovic, kalesinde 38 gol görürken, 10 maçta gol izni vermedi. 

 
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