Dimitris Itoudis: 'Anadolu Efes'e karşı zorlu bir maç bizi bekliyor'

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Rus ekibi CSKA Moskova, temsilcilerimizden Anadolu Efes'e konuk olacak.



Karşılaşma öncesi CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, açıklamalarda bulundu.



Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini aktaran Itoudis, "Son şampiyona karşı oynuyoruz. Bu yüzden beklenen şekilde zor bir maç. Anadolu Efes, üç seneden beri aynı kadroyla mücadele ediyor. Bazı eklemeleri oldu. Bu yüzden bizim için zorlu bir görev" dedi.







