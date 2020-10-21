Diego Perotti testleri geçerse Antalya'da kadroda

Kadrosunu birbirinden flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe'de yılın en önemli transferlerinden biri olarak kabul edilen Diego Perotti de takma katılmak için gün sayıyor. Yaklaşık 10 gündür Samandıra'da düz koşular yapan Perotti yapılacak bir dizi testlerden sonra takıma katılacak. Önce antrenmanların ilk 15-20 dakikalık bölümlerinde arkadaşlarıyla birlikte çalışacak olan Arjantinli yıldız bir hafta içinde de tam kapasiteyle antrenmanlarda yer alacak.



iYi HiSSEDiYOR



Perotti'nin kendisini çok iyi hissettiğini belirtmesine rağmen sağlık ekibi sıfır riskle hareket edip oyuncunun her iki ayağındaki kas yapısını inceleyecek testlere başladığı öğrenildi. Önce izoteknik ve kuvvet testi yapılan futbolcunun bacaklarındaki kuvvet asimetreleri ölçüldü. Bu sayede sakatlık bulunan ayakla diğer ayağın arasındaki farkın saptandığı, ardından oyuncunun kas yapısını tam anlamıyla belirleyecek testlere geçileceği belirtildi.



DENENECEK



Perotti'nin 2 Kasım'da Antalya deplasmanına götürülmesi maçın gidişatına göre kısa da olsa süre alması bekleniyor. F.Bahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuyu tam kapasiteyle ise kasım ayı ortasında verilecek milli aradan sonra sahada görebilecekler.



