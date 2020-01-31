Dick Advocaat: "Oğuzhan sinir bozucu bir oyuncu"

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un transferi için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Dick Advocaat: 'Oğuzhan sinir bozucu bir oyuncu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2020 16:53
Ülkemizde Fenerbahçe'nin başında da görev yapan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan kiraladıkları Oğuzhan Özyakup ile ilgili konuştu.

Oğuzhan'ı Türkiye'de de bildiğini kaydeden deneyimli hoca, "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" ifadelerini kullandı.

Advocaat ayrıca, FC Emmen ile oynayacakları maçta sakatlığı nedeniyle Orkun Kökçü'nn oynamasının zor olduğunu ve Oğuzhan'ın 11'de maça başlayacağını belirtti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için