Ülkemizde'nin başında da görev yapanTeknik Direktörü, Beşiktaş'tan kiraladıklarıile ilgili konuştu.Oğuzhan'ı Türkiye'de de bildiğini kaydeden deneyimli hoca, "" ifadelerini kullandı.Advocaat ayrıca, FC Emmen ile oynayacakları maçta sakatlığı nedeniyle Orkun Kökçü'nn oynamasının zor olduğunu ve Oğuzhan'ın 11'de maça başlayacağını belirtti.