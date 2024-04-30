Haber Tarihi: 30 Nisan 2024 17:43 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 17:43

Devin Michele Özek kimdir?

Bayer Leverkusen'de sportif direktör Simon Rolfes'in yardımcısı Devin Özek'in, Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olacağı iddia edildi. Peki, Devin Michele Özek kimdir, kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı?

Devin Michele Özek kimdir?
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Teknik direktör arayışları süren Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, "Yaz döneminde gelmek isteyen çok önemli isimler var. Yerli çok önemli isimlerimiz var. Çalışmaları yapıyoruz, sonrasında değerlendirme ve karar zamanı. Şu an hedef Türkiye Kupası. Bizden bu yüzden bir isim beklemeyin." diye konuştu. Arat, sportif direktör için Devin Özek'le görüştüklerini belirtti.

Devin Michele Özek kimdir?

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak 1995 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

▪️ Almanya alt liglerinde futbol oynadıktan sonra 2016 yılında 21 yaşında futbolu bıraktı.

▪️ 2017'de Simon Rolfes'in şirketi olan Rolfes & Elsässer'de Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başladı.

▪️ 2021'de Bayer Leverkusen'de önce Scout, ardından Futbol Şubesinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yaptı.

▪️ 2022 yazında Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve başladı.

▪️ Alman basınında De Zerbi yerine Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'de göreve başlamasında etkin kişi olduğu yazıldı.

▪️Grimaldo ile Boniface'in transferi ve Moussa Diaby'nın Aston Villa'ya satışında etkili olduğu biliniyor.

▪️ UEFA B Lisansına sahip.

▪️ Türkçe, Almanca ve İngilizce biliyor.
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