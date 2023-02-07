Deprem kaç kişi öldü? Deprem ölü sayısı 7 Şubat 2023! Deprem can kaybı sayısı açıklandı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

32 ARTÇI, EN BÜYÜĞÜ 6,6





AFAD, depremin ardından en büyüğü Gaziantep Nurdağı'nda 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.





Artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilmemesi istendi.





Depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.





Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.





KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: HASAR CİDDİ





Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." açıklamasında bulundu.





MALATYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 420 YARALI VAR





Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.





DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ





Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentte ilke belirlemelere göre 6 binanın yıkıldığını, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin de yaralandığını duyurdu.





ŞANLIURFA'DA 18, OSMANİYE'DE 7 CAN KAYBI





Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 77 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.





Ayhan kentte 19 binanın yıkıldığını, yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.





Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKİPLER İVEDİLİKLE SEVK EDİLDİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir." dedi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.





AFAD'DAN CEP TELEFONLARIYLA İLETİŞİME DAİR UYARI





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), pet çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.





Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.





TAG OTOYOLU KAPATILDI





TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep batı kavşağı arası, deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatıldı. Trafik D-400 yoluna yönlendirildi.





"BÖLGEDE SON YILLARIN EN BÜYÜK DEPREMİ"





Yabancı ajanslar sarsıntıyı "bölgede son yılların en büyük depremi" olarak tanımladı. Deprem, Suriye ve Lübnan'dan Gürcistan'a kadar hissedildi.





MSB: NAKLİYE UÇAKLARI GÖREVE HAZIR





Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.





Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi açıklandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında 42 artçı deprem oldu. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde deprem hissedildi. Peki depremde kaç kişi öldü? Depremde kaç kişi yaralandı?AFAD tarafından açıklanan son verilere göre; Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426 olarak güncellendi.Kahramanmaraş'ta 912 kişi yaşamını yitirdi, bin 5385 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı.Hatay'da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.Osmaniye'de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı.Adıyaman'da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı.Diyarbakır'da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı.Şanlıurfa'da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı.Gaziantep'te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.Kilis'te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı.Adana'da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.Malatya'da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.Elazığ'da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 912 kişi hayatını kaybetti, 5385 kişi yaralandı. Rakamlar yeni açıklamalarla güncelleniyor. Kahramanmaraş Valiliği son dakika gelince haberimizde yer alacak.Son açıklanan verilere göre Gaziantep'te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisi'nin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.Adana Valisi, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem için tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen binalarımızı terkedip güvenli yerlerde bekleyelim. Başta ana yollarımız olmak üzere yolları açık tutmaya özen gösterelim. İlimizde hissettiğimiz deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.İl il açıklanan ilk verilere göre Adana'da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.İl bazında açıklanan ilk verilere göre Hatay'da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.7,7'lik depremin en çok hissedilidğ 10 il arasında yer alan Malatya'da edinilen son bilgiye göre, yüzlerce bina yıkıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından açıklanan ilk veriler şöyle; kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını bildirdi. İl bazında açıklanan son verilere göre ise Malatya'da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.dana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya'da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 440 vatandaşımız yaralanmıştır.Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir.Gelişmeleri takip ediyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."