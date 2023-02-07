Deprem bölgesine zekat verilir mi? Depremzedelere zekat verilebilir mi?

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Sözlükte "artma, arıtma; övgü ve bereket" mânalarına gelen zekat, terim olarak Kur'an'da belirtilen sınıflara sarfedilmek üzere dinen zengin sayılan müslümanların malından alınan belli payı ifade eder. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan "Deprem bölgesine zekat verilir mi?" sorusuna cevap geldi. Peki, Depremzedelere zekat verilebilir mi? İşte detaylar...Din İşleri Yüksek Kurulndan Diyanet Haber'e verilen bilgide şu ifadeler kullanıldı:Zekat, toplumsal dayanışma ve insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farz kılınmış bir ibadettir.Deprem gibi büyük afet zamanlarında toplumun acil ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli hale gelmektedir.Böyle durumlarda diğer bağışların yanında şartlarına riayet etmek kaydıyla zekat yoluyla da yaraların sarılmasına destek olunabilir.Kur'an-ı Kerim'de, zekatın verilmesi gereken yerler sayılmıştır.Buna göre; dinen verilebileceği kimselere ulaştırılması şartıyla zekat farizası doğrudan ya da her bakımdan güvenilir kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yerine getirilebilir.Yukarıdaki açıklama ışığında, zekatı bir aracı kuruluş vasıtasıyla gönderirken özellikle şunlara dikkat edilmelidir;a) Bu kuruluşun her bakımdan güvenilir olması,b) Bu kuruluşun, zekata aracılık ettiğini açıkça taahhüt ediyor olması ve topladıkları zekatların tamamını aynî veya nakdi olarak doğrudan hak sahiplerine teslim etmesi,c) Zekatın, söz konusu kuruluşun özel "zekat hesabı"na yatırılması.Öte yandan dinimizde infak, dayanışma ve yardımlaşma anlayışı sadece zekattan ibaret değildir.Dolayısıyla yardıma muhtaç olanlara, zekat dışındaki yardımlarla da elden geldiğince ulaşmaya ve yaralarını sarmaya çalışmak inancımızın bir gereğidir.