Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

Haber; AA
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Denizlispor'da Hakan Kutlu dönemi
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29 Ocak 2021 14:39
 Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ın istifa etmesinin ardından teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini, geçen sezon Giresunspor'u çalıştıran Hakan Kutlu ile görüştüklerini kaydetti.

Kutlu ile anlaşma sağlandığını bildiren Çetin, sözleşmenin bugün imzalanması için çalıştıklarını belirtti. 

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de MKE Ankaragücü'nde başlayan Kutlu, 2009-2010 sezonunda da Denizlispor'da görev yapmıştı.



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