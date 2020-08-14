Deniz Türüç ve Harun Tekin için resmi teklif

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Deniz Türüç ve Harun Tekin için çalışma yapıyor.

Haber; Sporx.com
Deniz Türüç ve Harun Tekin için resmi teklif
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14 Ağustos 2020 17:17
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den iki futbolcu için devreye girdi.

TRT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa'nın hedefinde Deniz Türüç ve Harun Tekin var. Deniz için sarı lacivertlilere resmi teklif yapıldığı bildirilirken bonservis bilgisi paylaşılmadı

Geçen sezon Kayserispor'dan 2.5 milyon euro bedelle alınan Deniz Türüç, Süper Lig'de 26 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

FATİH YERİNE HARUN

Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için de Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı. 31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temasın kurulduğu aktarıldı.



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