Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Darüşşafaka Tekfen, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde!
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19 Mayıs 2020 23:23
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 2020-2021 sezonu için katılım sürecinin başladığını duyurdu. 

FIBA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Darüşşafaka Tekfen, İspanya'dan Bilbao Basket ve Litvanya'dan Rytas Vilnius takımlarının turnuvaya katılmak için kayıt olduğu belirtildi.

BCL Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, bu kulüplerin turnuvaya katılımından dolayı memnun olduklarını kaydederek, "Üst düzeyde bir Avrupa kupası kazanmak isteyen daha fazla kulübün hayallerini sürdürmek üzere Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni seçtiğini görmek bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen BCL'de 2019-2020 sezonunun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağı açıklanmıştı.

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